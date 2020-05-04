黑衣男車廂騷擾！下體狂貼橘裙妹「繞鐵桿一路跟」　一看照片噁炸

▲明明車廂還有空間，黑衣男卻緊貼著女乘客。（圖／翻攝自Dcard，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

在捷運上真的要時時注意周遭！一名女網友3日在《Dcard》貼文「搭捷運 女生也要注意小心」，說她搭捷運時，明明車廂還有空間，有男乘客卻硬要貼在一位女乘客的屁股後面，「一路繞著鐵桿一圈跟在女生後面，真的很噁心！」女方似乎是因為戴耳機，所以一路都沒察覺，這也讓原PO忍不住直呼「真的很危險」。

原PO文中表示，「今天無意間看到，公眾場合上，那男生，明明旁邊空位很大，硬要頂在女生的屁股後面」，而且還一路都跟在女生後面，讓目睹這幕的原PO感到相當噁心。「重點是女生都沒有注意到～真的很危險！」女網友說，當時本來想提醒那位女乘客，結果下一站有一位好心的女士下車，叫女乘客把耳機拔掉注意周遭，而騷擾的男子馬上匆匆下車。

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▲女乘客戴著耳機，完全沒發現自己正被騷擾。（圖／翻攝自Dcard）

女網友也貼出好幾張她拍下的照片，只見車廂裡雖然人多，但還不至於到擁擠的程度，一名身穿黑衣牛仔褲的短髮男卻一邊抓著扶手、一邊貼在一位女乘客後面。另外，可以看到這班車是藍線、往南港展覽館的方向，當時已經經過忠孝新生，要往忠孝復興站駛去。

▲捷運當時要開向忠孝復興站。（圖／翻攝自Dcard）

原PO還在留言處透露，她一開始以為對方是朋友，但是後來發現，女乘客本來在桿子的右邊，後來換到左邊，黑衣男很明顯是跟過去，才察覺事態不對。而且她本來以為女乘客會有感覺，沒想到女方完全沒發現，「所以不管是男女搭大眾工具，也都要注意安全，現在怪人真的很多，上次在新竹搭公車甚至遇到說自己另一個聲音在腦中一直打自己，我真的快怕死了。」

看到貼文後，不少人紛紛留言大喊不舒服，「……有夠噁」、「捷運當夜店= =」、「噁心死了，倒數第二張男生手開始不安分了是嗎」、「這就是我為什麼即便捷運擠到爆，又或者廣播一直宣導，要我們把後背包往前背或拿下來，我都不願意拿的原因，就是怕遇到這種人」、「所以現在都不敢穿短褲裙子搭大眾運輸工具。」