幫女同事收包裹！他扛整箱貨到公司「遇到她男友」　衰躺槍秒變工具人

▲工具人示意圖。（圖／免費圖庫「pakutaso」）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣不少舊式社區沒有管理員，上班族要收包裹相當不方便。近日有男網友收到女同事求助，希望能代收海外網購的產品；他好心接下請託，沒想到實品大又重，發揮了超人本事才扛到公司，沒想到莫名捲入男女情感糾紛，成了不折不扣的工具人。

男網友1日在Dcard貼文，提到前陣子有個女同事請他幫忙代收海外包裹，因為住處沒有管理員能協助簽收，「我本著職場好同事的想法便答應她」。過了幾天包裹來了，日本鑄鐵鍋配上沉甸甸的箱子，他抱著馬上後悔，「這還沒到公司手就先斷了吧」？

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他已經忘了當天是怎麼發揮神力扛到公司，只記得累到雙手好像不是自己的，沒想到悲劇接著上門。女同事的男友出現在公司，態度相當不客氣，看起來醋勁大發，瞬間噴出連珠砲似的質疑，「我才要問你是誰？你為什麼要幫我女友搬鍋子？」正當場面一度相當尷尬時，女同事終於登場。

男友：我昨天不是故意的，我是真的想跟妳道歉......

女同事：你是有病？跑來我工作的地方幹嘛。

男友：阿我就想當面跟你道歉阿......

▲男網友好人做到底，扛著一大箱網購品到公司去。（圖／翻攝Dcard）

男網友就和其他同事在現場看這齣感情糾紛，小倆口吵了一陣子似乎有了共識，男友離去前不忘道歉，「抱歉剛剛是我不對，沒搞清楚就兇你，我跟你道歉。」他也決定不計較了，貼心提醒記得把鍋子扛回去交給女友，最後鬧劇圓滿落幕。

搞笑的是，那天之後他在公司獲得了「背鍋俠」的稱號，不僅幫忙背著鍋子到公司，還讓吵架的情侶和好，可說是功德無量，「所以大家就叫你背鍋俠，簡單來說就是工具人啦！」

文章貼出後，網友相當同情背鍋俠的遭遇，「所以女同事自己有小狼狗，還要教（叫）你做事情」、「把你當免費工人喔」、「你應該叫她去你家拿，這麼重好意思叫別人搬來喔？搬運費付了嗎」、「這種女人就放她自生自滅」、「下次你搬的就是電視機跟冰箱」。