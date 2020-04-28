消防員心急列4點「火場迷思」教逃生！曝最多起火原因：真的不要不信邪

▲林森錢櫃大樓日前發生火警，釀多人死傷。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台北林森北路錢櫃KTV發生大火意外，造成多人死傷，消防安全問題又再次被檢視。一名消防員就在《Dcard》發文「火場迷思及如何逃生」，直呼火場的殺手是煙、不是熱，大部分的人是被嗆死，文中分享「逃生方向」、「躲浴室、濕毛巾都是迷思」、「不要搭電梯」等4大點消防觀念，希望傳遞正確的知識給網友。

這位消防員文中先傳達一個最重要的觀念，「火場的殺手是煙，不是熱，大部分的人都是被嗆死，不是被燒死」，也就是說，可以隔絕煙越久，活命的機率就越大。他接著以這次事件為例，整理出4點「火場迷思及如何逃生」，希望正確觀念能被分享開來。

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首先是「逃生方向」，原PO透露一般火場沒有往上跑、只有往下跑跟原地關門待救這兩種選擇，「煙一秒往上竄升的速度是3～5m，你覺得你跑的有它快嗎？除非是地下室火警，否則往上跑通常只是等死。」

▲林森錢櫃火警，民眾受不了濃煙，整個人站在牆外狂揮手、甩外套向外求救（紅線圈起處）。（圖／記者黃彥傑攝）

接著是「躲浴室、濕毛巾都是迷思」，因為正常火場全面燃燒的溫度是800～1000度左右，浴室的水對比火場的熱來說會瞬間蒸發、其實沒什麼用，而且浴室的門很多是塑膠門，躲在裡面就等於等死，「火場瞬息萬變，不建議濕毛巾是如果身邊剛好沒有水源，你有可能會為了找尋水源用濕毛巾或衣物，延誤了自己的逃生時間。」

第3點「不要搭電梯」，他直說看到這次事件中，有幾位倖存者是搭電梯躲過一劫，「老實說，他們只是運氣好命大，正常情況最危險的就是搭電梯，不要搭電梯，絕對不要。」

消防員最後統整提到，遇到火災時，如果可以逃就趕快往下逃；如果不能逃就馬上找「有對外窗的房間」，然後「關門並用衣物塞住」同時求救。若煙真的不幸進到房間，這時要「採低姿勢，調整呼吸」，這樣可以延長待救時間。原PO也強調「就算你做了這些事，其實不保證可以獲救，你做的只是『延長待救時間』。」

之後消防員也更新補充，關門待救這個方法有一個最大的前提，就是「門不能是塑膠門」，如果房屋是木造或鐵皮，也要趕快想辦法出來，以上的情況，關門等於等死，因為都是易燃的東西，「然後可以的話家裡真的不要擺太多雜物，連續幾年起火原因最多都是電線走火，真的不要不信邪。」