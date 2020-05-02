飲料攤只賣冰的！她點拿鐵男友秒制止　老闆暖讚「貼心喔」...真相很欠揍

▲「月經期間不適宜飲用冰品」，是台灣人耳熟能詳的禁忌。（示意圖／ETtoday資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

在台灣有不少女性會避免在生理期間飲用冰品，可以說是人人都耳熟能詳的特殊禁忌。最近就有女網友打算買熱紅茶鮮奶，卻被告知僅能做冰的，這時男友馬上出聲制止「你不能喝」，此舉讓一旁的攤販老闆相當感動，直呼實在太貼心了，沒想到結局神展開。

女網友1日在Dcard貼文，提到前幾天跟男友出門覓食，兩人先買了燒烤和鹹水雞，接著發現路邊有間賣古早味紅茶冰的攤販，她眼中瞬間閃耀著光芒，目光直勾勾盯著，「看了長達10秒之久」。

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做生意的老闆自然發現了，一句話打破沉默「妹妹你來買啦，看那麼久」，她和男友就循著聲音的招喚走到攤前。

▲台灣不論大街、小巷，總能見到手搖飲料店林立。（示意圖／ETtoday資料照）

以下為3人對話：

老闆：紅茶鮮奶、紅茶冰、冬瓜茶都有喔～～

男友：一杯紅茶鮮奶

原PO：那我要一杯熱的紅茶鮮奶

老闆：我們只有冰的呢......

男友：不行，你不能喝！

老闆：妹妹，男朋友很貼心喔！

男友：沒有啦！她太胖了要減肥

「她太胖了要減肥」、「她太胖了要減肥」、「她太胖了要減肥」，短短7字在風中迴盪，誠實的男友毫不掩飾，直白的說出內心話語。她沒有描述之後發生了什麼事，只補上了最終的結局，「最後那杯紅茶鮮奶還是在我肚子裡了」。

文章貼出後，網友幾乎全笑翻，不忘調侃男友勇氣過人，「台中代表上香」、「男朋友人還在嗎」、「求生慾0」、「笑死，妳跟男友和老闆都好可愛」、「這好像我男友會做的事」、「瞬間破滅貼心」。