9折優惠！餐廳備註兩行字「自稱醫護人員」...飄詭異氣氛　她一看：被羞辱了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前與好友相約，前往台中名店用餐，由於一行人大多是醫護，於是詢問店家有無相關優惠；沒想到，吃飯過程中不斷感受到異樣眼光，後來甚至在明細上看到超不客氣的兩行備註，內心相當受傷。

女網友在dcard娓娓道來，原本他們5人相約，特地前往台中一間餐廳吃飯，並在訂位時事先詢問醫護人員是否有優惠，而對方表示不清楚，所以他們想說到現場再問問看。

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後來，住台中的朋友得知了也加入聚會行列，因此他們從5人改為8人，也聯絡店家告知此事，對方那時在電話裡說，「位置是6人座的，最多只能幫你們多加一個椅子變7人座，可能會有點擠。」而大家討論完均無意見，便回覆沒關係。

一行人到店後，店家幫他們安排了8人座位，其中一名友人好奇詢問，「你好...請問醫護人員有什麼活動嗎？」而店員先是一陣驚訝，接著也表示無須看相關證明；奇怪的是，吃飯過程中，店員態度都蠻友善，但他們一直感受到被投以異樣眼光。

▲備註的用詞讓他們傻眼。（圖／翻攝自dcard）

怎料，當友人拿起餐點明細準備算錢時，赫然發現上面備註寫著，「自稱是醫護人員，再請值班訪桌，堅持要加3位變8位，但沒有位置了。」

一席話讓他們瞬間錯愕，原po不禁心想，「我是不知道是什麼意思，但感覺像是不小心把怨言寫在點餐明細上，然後怕被我們看到，再拿原子筆塗掉。」

後來店員說，「為了體恤醫護人員的辛苦，所以有打9折的優惠。」同時重印了一張明細表，等到結帳時，他們有反應此事，而店家也趕忙澄清，並事後致電道歉，但還是讓他們覺得很受傷，像是被羞辱一樣。

女網友感嘆，「我們最在意的是態度的問題，對於優惠其實沒有很介意，接著是位子，我們當天改成8個人，服務員說6人座只能再加一個椅子，可能有點擠，我們也都說沒關係，可是備註上面卻寫『堅持要加3位變8位』，有點不太懂為什麼要加堅持兩個字」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

最後，她也強調，「我們沒有要刻意去隱瞞，不是每個人都是醫護人員（8個人裡有5人是醫護人員），因為沒有要看證件，我們也就沒有多做解釋。」

對此，網友們紛紛回應，「傻眼欸~根本故意打給你們看的」、「同單位的看過都覺得店員蠻不情願的」、「不能接受...好故意的感覺」、「重點是知道會被看到也只是用筆劃掉，不會重印喔...是在哈囉？好像是故意要給你們看，再賠不是一樣」、「醫護人員辛苦了，好不容易坐下來吃一頓飯，卻要受這種委屈」。

不過也有人幫店家說話，「自稱還好吧？只是闡述事實而已啊，我工作的時候也常用這個詞」、「覺得沒什麼問題啊，一點都不像在抱怨，純粹表達事實罷了」。