　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

湯文章／台鐵殺警案無罪判決後　精神鑑定制度的反思

請按讚支持 ETtoday新聞雲

▲精神疾病，思覺失調，精神病患。（圖／視覺中國CFP）

▲嘉義殺警案判決引起社會討論，經此事件凸顯國家機關過往對於鑑定實務並沒有投注太多關注。（圖／視覺中國CFP）

近日嘉義地院將殺警的鄭姓嫌犯以罹患思覺失調症（Schizophrenia）不能辨識其行為違法為由，判決無罪。判決一出，引發社會一陣撻伐，都說「殺警天理不容，怎能判決無罪」。上自總統、行政院長及法務部長都說「支持檢察官提出上訴」、「對判決結果不能接受」，更說怎麼可以僅憑一位精神科醫師的鑑定報告就判決無罪。鄉民更直接對承辦法官、鑑定醫師出征、肉搜，說什麼鑑定人不是任職醫學中心、只靠6天就完成鑑定，辱罵律師黑心、法官恐龍，甚至直言法官認證精神病患持有免死金牌，一時間沒將鄭嫌定罪，好像成為全民共識。

可是現行法明明規定「不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力者，不罰」，所以重點不是思覺失調症不能判決無罪，而是要怎麼證明「思覺失調症＝不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力」，而要證明思覺失調症達到這樣的程度，不靠鑑定是無法達成的；雖說鑑定意見理論上只是提供法院判決的參考，但有點實務經驗的人都知道，法官不是精神醫學專家，沒有鑑定報告根本下不了判決。

然而，現行刑事審判程序對於鑑定之規定，僅寥寥數個法條，並無完整規範，致使現行審判實務上有關鑑定的爭議問題叢生。

其中有關司法精神鑑定人的資格，現行法並未明定，雖然目前司法精神鑑定都委由精神科專科醫師為之，但司法精神醫學的訓練在精神專科醫師之培訓計畫中仍然屬於選修的課程，且鑑定與疾病之診斷或治療不同，並非所有精神專科醫師都能輕易完成精神鑑定工作。而決定由何人鑑定、要找幾個鑑定人，只有法院或檢察機關有權決定，被告或被害人並無權置喙。且法院或檢察機關選任鑑定人並無一致的標準，甚至經常委由特定醫院或特定人來從事精神鑑定。雖然審判實務大都會徵詢檢、辯雙方的意見來遴選鑑定人，但主動權在法院或檢察機關，仍有不少的鑑定人選任是法院或檢察機關的恣意造成的。

此外，現行法為擔保鑑定人客觀中立，僅僅消極的給予被告拒卻鑑定人的權利，並未積極的賦予被告有聲請送鑑定之權利，或是允許被告辯護人或被害人代理人在鑑定時偕同專家到場，僅在鑑定報告出爐後，在法庭攻防時，允許傳訊鑑定人到庭接受檢察官或辯護人的交互詰問，這明顯未給予被告或被害人充足的權利保障。

另有精神疾患並不等於就有「精神障礙或其他心智缺陷」，刑法第19條修法後，有關被告精神障礙或其他心智缺陷等「生理原因」須委請精神專科醫師鑑定，至於被告是否因此等「生理原因」致不能、欠缺或顯著減低辨識能力或控制能力等「心理結果」則有賴法官，依鑑定所得資料綜合判斷之，可是現行精神鑑定實務並無一致的鑑定方法及標準流程，且鑑定報告亦鮮少揭露所使用之鑑定方法及標準，有關被告辨識能力或控制能力是否有不能、欠缺或顯著減低等「心理結果」，鑑定報告都依據「刑責能力判斷準則」來作判斷，但該準則是否與外國立法例上有關馬克諾頓法則（M’Naghten rule）、Durham rule（product rule）等原則相當，亦不得而知。

華人社會總有「殺人償命」的報復心態，尤其對於殺害維護社會治安的員警，絕對是天理不容的事情。但此事件已經凸顯出鑑定實務的種種缺失，更彰顯出國家機關過往對於鑑定實務並沒有投注太多的關愛眼神。經由此事件，國家機關應藉此反思該事件所呈現的問題，而不是操弄民粹、順勢鄉民意識，拿法官來祭旗，以及對鑑定人獵巫，否則「支持檢察官提出上訴」，相信不會是甘冒「干涉審判獨立」的大不韙議題，最多只是重新鑑定，完備目前遭到質疑的一些程序。萬一重新鑑定結果還是認為鄭嫌「不能辨識其行為違法」判決無罪，難道還要說「對判決結果不能接受」嗎？

好文推薦

湯文章／華山分屍案改判免死　減刑關鍵的自首爭議

湯文章／司法除民怨　重新打造便民、禮民的法院

湯文章／誰流出來的19秒影片　偵查不公開很難嗎

●湯文章，東大國際法律事務所主持律師，國立東華大學財經法律研究所兼任助理教授，曾任法官，國立中正大學法學博士。以上言論不代表本公司立場。

ET快訊
黑衣男北捷車廂騷擾！下體狂貼短裙妹　一看照片噁炸
台84線車禍…駕駛下車「遭油罐車飛撞」　頭、身分離慘死
詭異陸正案「全台找嘸屍」…2年後古井發現無名童屍！真相成謎3
快訊／殺警案二度抗告！法院更裁　鄭嫌需24小時內繳100萬保
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

周宇修、沈伯洋／在鐵路殺人案的夾縫中找出交集

殺警無罪「監護5年」惹議　林智群嘆：法律給法官的武器就這麼多

殺警案一審無罪引譁然　李貴敏緊急安排部會6日赴立院專案報告

「殺警案」爭議延燒　政院：盼鑑定納入多方意見，別讓醫生單獨承受壓力

蔡英文、蘇貞昌批殺警判決　王婉諭嘆不合適：發生此案「部會沒責任嗎？」

殺警案無罪／承翰爸控「態度權威」　精神鑑定醫聲明：要順民意辦網路投票就好

快訊／殺警案最新裁定！嘉義地院：鄭嫌仍50萬交保、追加7條件

湯文章／台鐵殺警案無罪判決後　精神鑑定制度的反思

周宇修、沈伯洋／在鐵路殺人案的夾縫中找出交集

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

撒哈拉沙漠「世界中心」浪漫求婚　男友威脅告白她哭笑：我願意♥

「創造營2020」3女Battle《喜歡你》太好聽　黃子韜忍不住來一段：什麼玩意我唱的ＸＤ

李敏鎬自爆「小時候弄丟過媽媽」　《君主》演員看對方..大家彼此不太熟XDD

750萬X6M開3個月狀況不斷！　車吊2樓高貨櫃抗議嗆：BMW爛

18歲立志當牛郎、年收3億日幣　解密日本帝王級男公關羅蘭秘辛

湯文章／台鐵殺警案無罪判決後　精神鑑定制度的反思

周宇修、沈伯洋／在鐵路殺人案的夾縫中找出交集

奧迪電動車大唱《冰雪奇緣》主題曲　要讓加油站「Let it go」

社交距離有用嗎？澳洲「R0值最低」值得全球借鏡！措施越強「疫情控制越快」

企甲／朱益成單刀助FUTURO 1比0首勝台鋼　台電6比1輕取紅獅

高雄惡火》大樓、透天那個才安全？預防悲劇先搞定防災五大策略！

曾謀害親夫又毒殺次女為詐保255萬　鐵工廠董娘判10年

錢櫃6死肇因　柯文哲：業者擅關消防五大系統、施工破壞防火區劃

疫情黑天鵝襲擊！　上市櫃公司第1季營收衰退6.5%

舊愛還是最美！金正恩復活「還是靠李春姬播報」　年輕主播尬不過77歲老大姐

中職／30場高達400得分　美媒：難以相信

藍弋丰／當各國重新開放，台灣將面臨鎖不鎖國的尷尬

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

法律熱門新聞

周宇修、沈伯洋／在鐵路殺人案的夾縫中找出交集

湯文章／殺警案後對鑑定制度的反思

虛歲65敬老票遭起訴　法院判無罪

吳景欽／精神障礙者可否判死

告訴6月期限　法界：過了就GG

黃俐菁／遇到魔音鄰居的錦囊妙計

雷皓明／侵占錢財檢方可自行起訴

更生復歸之路—艾格諾先生手工蛋捲

律師介紹「惡鄰條款」可強制搬遷

雷皓明／員工離職沒早說　雇主可索賠

林俊宏／司法院不採陪審制有理嗎

判刑定讞　可循替代刑罰免入監

李永然／教化讓受刑人重獲新生

蘇南／紓困條例能振興經濟嗎

更多熱門

相關新聞

周宇修、沈伯洋／在鐵路殺人案的夾縫中找出交集

周宇修、沈伯洋／在鐵路殺人案的夾縫中找出交集

嘉義殺警案一審判無罪引起輿論的高度譁然。縱然我們通過《身心障礙者權利公約施行法》，但紊亂的其他法規及權限歸屬，仍無法解決問題。本案若有任何事證未予斟酌，自應回歸法庭內審理，而非外部有意無意地給指導棋。

殺警案嘉義地院裁定具保嘉檢再度抗告成功

殺警案嘉義地院裁定具保嘉檢再度抗告成功

殺警案》問題不在精神鑑定

殺警案》問題不在精神鑑定

殺警判無罪...嘉義地院電話遭灌爆！警派員維安

殺警判無罪...嘉義地院電話遭灌爆！警派員維安

為何殺警案和小燈泡案結果不同？

為何殺警案和小燈泡案結果不同？

關鍵字：

法律司改人權湯文章殺警案思覺失調嘉義地院鑑定制度精神鑑定

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

辛龍「凌晨失眠心痛發文」18字深埋洋蔥

那邊都沒洗！17歲弟「陳年黃石垢」繞整圈　醫被臭到皺臉

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

萬里海灘驚見「露天活春宮」

周揚青「像活在垃圾堆」房間內部曝光！

家裡僅一間衛浴！夫妻停工要回台　母：防疫旅館價格高

雷／朴海俊吐真話：我後悔結婚！

2波鋒面雷雨彈　一周天氣圖出爐

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

桃園龜山3樓民宅大火！夫死妻重傷

批愷樂沒才華遭砲轟！黃宥嘉反擊回應

馮提莫穿裸色透視裝　渾圓胸型全露

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

柾國96秒影片「破推特14年紀錄」

兩波變天「全台有雨」時間曝光　熱飆37度5縣市亮燈

更多

最夯影音

更多
柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD
糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

糖果被吃光4歲男孩藏不住失望　見媽愧疚道歉暖回：沒生妳的氣

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

《夫婦的世界》朴海俊「妳也想抱著我」　金喜愛聽到哭..下秒兩人交纏惹！！

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

劉雨昕「極短髮→長髮」變女孩　大跳性感舞蹈...引全場瘋狂尖叫

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

萌孩練打跆拳道「啊呀」氣勢足！　正式來腳一蹬笑翻師：那欸安捏

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面