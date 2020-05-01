快訊／殺警案最新裁定！嘉義地院：鄭嫌仍50萬交保、追加7條件

記者柯沛辰、翁伊森／嘉義報導

鐵路警察李承翰遭刺身亡，嘉義地方法院4月30日諭知50萬元交保，檢方不服抗告。對此，台南高分院1日撤銷交保裁定，發回嘉義地方法院。嘉義地方法院1日晚間作出最新裁定，諭令鄭嫌50萬交保，限制住居，且需遵守7項條件。

七項條件分別為：

一、具保後，立即至本案精神鑑定之行政院國軍退除役官兵輔導委員會臺中榮民總醫院嘉義分院（下稱嘉義榮民醫院）精神科就診，評估有無住院治療之必要。

二、未住院期間，應每周一次前往醫療院所精神科就診，由醫師追蹤精神狀況，評估有無傷害他人或自己或有傷害之虞，及有無住院治療之必要。

三、未住院期間，應每三個月一次至嘉義榮民醫院精神科就診，評估有無住院治療之必要。

四、如經醫師診斷有住院治療之必要，應立即住院治療，不得拒絕。

五、應依醫囑定時服用精神疾病藥物及接受治療。

六、每周向嘉義地院陳報就診情形、治療結果及有無住院治療之必要。

七、停止羈押期間，不得故意為刑事犯罪之行為

嘉義地院理由：



一、 被告鄭再由經本院判處無罪，並裁定以新臺幣50萬元具保後，停止羈押，在被告具保之前，仍應繼續羈押。因檢察官不服提起抗告，今日臺灣高等法院臺南分院以109年度抗字第175號撤銷原裁定，發回本院重新裁定。



二、 本院參酌前述裁定內所指被告罹患思覺失調症，迄今仍未痊癒，且其犯罪情節重大，則為確保被告具保後不至於對社會安寧造成危害並導致社會大眾恐慌，再審酌看守所表示被告仍存在精神病狀，需接受長期治療之意見，以及精神衛生法對於嚴重病人必須強制住院之規範意旨，故除裁定被告得以新臺幣50萬元交保及限制住居外，並交保後還必須立即到嘉義榮民醫院就診，讓醫師評估有無住院治療之必要，即使醫師評估無住院之必要，仍須依主文所示之條件配合醫師治療，每週還要向本院陳報看診情形。如果上開條件被告有所違反，本院得再執行羈押。



三、 另外就主文內容第二點，是指被告在未住院狀態，每週得至任何一家醫療院所精神科就診，但每三個月還是要依第三點內容到嘉義榮民醫院精神科就診，附此敘明。