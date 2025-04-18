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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更生人出獄患多病又中風…更保新北分會公私協力助物資並安置

▲▼更保新北分會人員協助阿昌，並將募集的輪椅和衣物交給阿昌。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲更保新北分會人員（右）協助阿昌，並將募集的輪椅和衣物交給阿昌。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣更生保護會新北分會今年1月間接獲監所通知，指稱一名更生人即將出獄，但該名更生人罹患多種心血管疾病又中風，急需協助。新北分會隨即透過監獄及社會安置系統、公私立協助該名更生人物資，並協助將他安置在長照中心。該名更生人深感感動，頻頻表示感謝。

新北分會在今年1月初接獲法務部矯正署臺北監獄來函，得知受刑人阿昌（化名）將於3月底假釋出監。阿昌現年61歲，因強盜罪被判刑7年6月定讞，但他入獄後罹患血管型失智症、高血脂症及高血壓等多種疾病，且曾經中風而造成雙下肢無力，需要輪椅輔助。由於阿昌的父母年邁且身體健康不佳，自2019年入監後便住進安老院，因此他無法依靠家庭照顧。

新北分會在得知阿昌的狀況後，立即著手協調安置事宜，經過臺北監獄及社會安置系統的協助，阿昌出監後被安排至長照中心接受安置與治療，但由於阿昌缺乏日常生活所需的輪椅和衣物，新北分會積極聯繫社會資源，成功募集到二手輪椅和衣物，並對其進行清潔整理。

3月26日阿昌假釋出監，臺北監獄人員協助他辦理出監手續。當天社福中心社工及更保新北分會人員在新北地檢假釋報到處接待阿昌，協助辦理報到手續，並將募集的輪椅和衣物交給阿昌。他對此深感感動，頻頻表示感謝。隨後，社工和分會人員幫助阿昌搬運物品並將其送至長照中心。這次的協助是新北分會及社會安置網絡合作的成果，證明了「溫暖有感 以愛復歸」的精神。藉由公私協力，阿昌不僅獲得必要的生活照顧，還能順利過渡與重返社會，獲得能重新生活的希望和支持。

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