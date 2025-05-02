落實防毒政策並加強復歸工作　台高檢與更保「聯合分區座談會」台南場

▲「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」台南場次。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

臺灣高等檢察署與臺灣更生保護會聯合舉行「114 年度檢察署與臺灣更生保護會聯合分區座談會」，2日到了台南場次，由台高檢檢察長張斗輝主持。本場座談會包含台南、嘉義、雲林等檢察機關與會，對落實政府毒品政策、加強更生人復歸社會等議題有深刻討論，反應熱烈。

本次參與檢察首長除了張斗輝以外，還包含法務部保護司司長洪信旭、臺南高分檢檢察長黃玉垣、臺灣臺南地方檢察署檢察長鍾和憲、臺灣嘉義地方檢察署檢察長蔡宗熙、臺灣雲林地方檢察署檢察長黃智勇、臺灣更生保護會臺南分會、嘉義分會、雲林分會主任委員等臺灣更生保護會及檢察機關人員近70人與會。

張斗輝致詞時表示，營造一個溫暖有感的柔性司法是法務部長鄭銘謙上任後的重要政策，而新世代反毒策略行動綱領3.0的重點政策及目標為「阻斷供需」、「減少毒害」、「穩定復歸」及「抑制再犯」推動貫穿式保護，即早介入減少毒害，同時優化緩起訴多元處遇措施。目前大多數檢察機關針對施用毒品案件的緩起訴戒癮治療比率都已達到30%以上的目標，接下來各檢察機關也要進一步結合更生保護及各網絡單位的力量，提供就業、就學及生活支持而使施用毒品者能穩定復歸，進而減少施用毒品者的再次施用。

洪信旭則表示，毒品戒癮方式一直在改變，之前是機構式處遇，近年來則實施非機構式處遇，也就是貫穿式保護，特別需要結合檢察、觀護、更保等公私部門力量，今日臺灣高等檢察署提供一個讓檢察、觀護、更保等部門可互相溝通及分享經驗之平台，透過實際案例經驗分享，一定可以找出較佳的戒癮方式，協助這些吸食毒品者早日復歸社會。

座談會由高檢署檢察官進行新世代反毒策略行動綱領等相關政策報告，接著由臺南、嘉義、雲林等檢察機關接續報告執行現況，臺灣更生保護會雲林分會、嘉義分會、臺南分會則分別以「更更生人緊急安置措施-復歸轉銜網絡聯繫模式」、「毒品更生人多重議題處遇模式-以嘉義分會實務經驗為例」、「復歸轉銜聯繫會議-危機個案處理/緊急安置措施及資源連結」等議題進行實際輔導案例分享，而後由張斗輝主持綜合討論，與會者就執行時面臨之挑戰提供意見交流，各項議題均進行充分且熱烈的討論。

▼臺灣高等檢察署檢察長張斗輝致詞。（圖／臺灣更生保護會提供）