殺警判無罪...嘉義地院電話遭灌爆！　警派員「擺攤」維安

▲刺殺鐵路警案判決後，警方加派人車確保地院及法官安全。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義鐵路警李承翰被刺身亡案，日前嘉義地院鑑因鄭男思覺失調判無罪，判決一出引起社會各界譁然。民眾抱怨電話不斷湧入法院，連合議庭上三位法官及精神鑑定醫師也遭民眾網路謾罵。嘉義地區警方因擔心民眾行為失控，因此3日開始由二分局派出兩偵查員一組，每班輪值兩小時，確保地院及法官安全。

▲警方加派人力，兩人一組顧防法院。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義地方法院4月30日宣布殺死鐵路警李承翰的鄭姓兇嫌無罪，當天嘉義地檢隨即做出抗告，而台南高分院也發回嘉義地院重裁，需由庭長卓春慧、法官林家賢、法官鄭諺重組合議庭，地院也提出附帶7項條件，才准鄭嫌具保。

▲地方法院一到五才有服務。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義地檢日對地院交保裁定的抗告書內容指出，鄭嫌交保後需限制住居、要到指定醫院精神科就診、依醫囑按時服藥、不得故意犯罪等7大事項，均無強制執行力，且欠缺即時監督機制，如何得知被告獲具保後，確實自行前往醫療院所、精神科就診，甚至是否依醫囑服藥、接受治療。加上無法直接強制被告就醫，甚至是否能立即尋獲、再度執行羈押都不確定。

嘉義地檢已聲請對鄭送醫監護，台南高分院已受理分案，審理後將有二個結果。一、若地檢抗告遭駁回，將維持七條件交保;二、若做成撤銷裁定，嘉義地方法院合議庭，則必需再重新裁定鄭嫌一案。

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