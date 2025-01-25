台東更生畫家朱國富　砂畫台東風情驚艷2024更生美展

▲時任台東地檢署檢察長柯宜汾（左），到更生美展展場鼓勵更生畫家朱國富（右）。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由法務部與臺灣更生保護會共同舉辦的「第79屆更生保護節慶祝大會暨更生美展開幕典禮」，日前隆重於台中市大墩文化中心演講廳舉辦，法務部長鄭銘謙親自到場主持。本次共計展出160件更生人作品，其中台東更生藝術家朱國富共有8幅砂畫作品參展，驚豔全場。

本年度更生美展開幕典禮，因結合第79屆更生保護節慶祝大會，因此擴大舉行。除了鄭銘謙到場以外，台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、臺南高分檢檢察長黃玉垣、高雄高分檢檢察長朱家崎、花蓮高分檢檢察長洪培根、各地檢署檢察長及矯正機關首長皆蒞臨會場鼓勵更生人，會場展出全國更生藝術達人畫作暨臺中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。

此次更生美展展出藝術作品，展出總件數高達160件，為歷屆展出件數最多，內容琳瑯滿目。期待透過多元的藝術創作展示，增進更生人自信心，使其未來能順利回歸社會，正常生活。更保臺東分會更生藝術家朱國富先生以「三仙台」、「女八家將」、「日出龜山島」、「臺東小野柳」、「玉山」、「東河橋」、「知本勇男橋」及「綠島燈塔」等八件砂畫創作參加本次展覽，其砂畫作品精緻的影像呈現，深深吸引著前來參觀民眾。

而參展時的臺東地檢署檢察長柯宜汾，也專程自台東繞過大半個台灣，抵達台中展場，給予朱國富支持及鼓勵。柯宜汾表示，在這個特別的日子，要感謝每一位在更生保護工作中付出心力的人員，透過大家的付出與奉獻，讓更生朋友能夠重新找回人生的初心及目標，也能讓社會看見他們的努力，藝術是傳達的媒介，可藉由創作讓更多人了解創作者的故事和心路歷程，並深刻感受到更生朋友內心的轉變與生命的律動。

▼更生畫家朱國富參展作品：三仙台。（圖／臺灣更生保護會提供）