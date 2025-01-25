　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台東更生畫家朱國富　砂畫台東風情驚艷2024更生美展

▲▼時任台東地檢署檢察長柯宜汾，到更生美展展場鼓勵更生畫家朱國富，作品三仙台。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲時任台東地檢署檢察長柯宜汾（左），到更生美展展場鼓勵更生畫家朱國富（右）。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

由法務部與臺灣更生保護會共同舉辦的「第79屆更生保護節慶祝大會暨更生美展開幕典禮」，日前隆重於台中市大墩文化中心演講廳舉辦，法務部長鄭銘謙親自到場主持。本次共計展出160件更生人作品，其中台東更生藝術家朱國富共有8幅砂畫作品參展，驚豔全場。

本年度更生美展開幕典禮，因結合第79屆更生保護節慶祝大會，因此擴大舉行。除了鄭銘謙到場以外，台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、臺中高分檢檢察長林錦村、臺南高分檢檢察長黃玉垣、高雄高分檢檢察長朱家崎、花蓮高分檢檢察長洪培根、各地檢署檢察長及矯正機關首長皆蒞臨會場鼓勵更生人，會場展出全國更生藝術達人畫作暨臺中地區各矯正機關收容人之教化藝文及作業技訓作品。

此次更生美展展出藝術作品，展出總件數高達160件，為歷屆展出件數最多，內容琳瑯滿目。期待透過多元的藝術創作展示，增進更生人自信心，使其未來能順利回歸社會，正常生活。更保臺東分會更生藝術家朱國富先生以「三仙台」、「女八家將」、「日出龜山島」、「臺東小野柳」、「玉山」、「東河橋」、「知本勇男橋」及「綠島燈塔」等八件砂畫創作參加本次展覽，其砂畫作品精緻的影像呈現，深深吸引著前來參觀民眾。

而參展時的臺東地檢署檢察長柯宜汾，也專程自台東繞過大半個台灣，抵達台中展場，給予朱國富支持及鼓勵。柯宜汾表示，在這個特別的日子，要感謝每一位在更生保護工作中付出心力的人員，透過大家的付出與奉獻，讓更生朋友能夠重新找回人生的初心及目標，也能讓社會看見他們的努力，藝術是傳達的媒介，可藉由創作讓更多人了解創作者的故事和心路歷程，並深刻感受到更生朋友內心的轉變與生命的律動。

▼更生畫家朱國富參展作品：三仙台。（圖／臺灣更生保護會提供）

▲▼時任台東地檢署檢察長柯宜汾，到更生美展展場鼓勵更生畫家朱國富，作品三仙台。（圖／臺灣更生保護會提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
過年9天放完　開工周「上6休1再上5」！眾人點頭：朋友都開心
殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命
快訊／台南上兵紅燈右轉遭攔停！酒測值達「0.94」下場慘了
川普政府首派軍機遣返移民！　墨西哥拒絕降落
2025年「3大吉日、吉時」曝光！大掃除選對時間...衰運全
貔貅咬到4.3億！彩券行白天幫牠洗香香　晚上中大樂透頭獎
爆乳荷官發牌！還有專人按摩　北市餐廳被抄

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

台東更生畫家朱國富　砂畫台東風情驚艷2024更生美展

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

【氣到走人】土撥鼠：就算是主人也不給吃！

【切蛋糕神器】烤肉夾也能切出完美比例！

【真嘟假嘟】把「的」換成「嘟」講話會變得很口愛？

【大人的玩法？】球丟完就可以拿玩具　一個一個丟→整桶梭哈

朋友在當婚禮招待...裝陌生人問話！一轉頭傻眼

台東更生畫家朱國富　砂畫台東風情驚艷2024更生美展

小心財務狀況！2025年「4大生肖」蛇年犯太歲

不爽川普當選要逃出美國！　女砸下積蓄搬到郵輪「環遊世界3年」

陸國乒整治「飯圈」：全員解散官方粉絲群　孫穎莎、王楚欽支持　

美參議員力挺川普「奪回運河」　提案巴拿馬切斷與中企關係

今迎東北季風雨連下3天！寒流明天殺到　最冷時刻出爐剩8度

黑幫毒品外送「款式齊全」24hrs出貨　老顧客還送喪屍煙彈

台中鐵皮家具工廠深夜大火...烈焰沖天　警消緊急灌救

2025短髮髮型爆紅款推薦！Nana短捲髮超時髦、趙麗穎法式鮑伯頭美瘋

殘忍虐殺少年！16周年忌日剛過　「三環幫」劉憲治慘遭斷掌喪命

旺季月入10萬！他嘆「養女友」存不到錢　1開銷全勸刪：佔太高

【相思病】身體不舒服收到隔壁同學的過度關心XD

法律熱門新聞

更生畫家朱國富　作品引人注目

台南司法醫療聯盟簽約　同助更生馨生

更生八十保護成果展暨年貨大街台中行

犯罪矯正協會送蜜蘋果感謝矯正人員

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

柯怡如／監視器的保護與侵害界線

更保董監事第二次臨時聯席會議

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

台南看守所連結社會資源！　推廣彩繪藝術「神彩輝陽」

5男關一起　牢房竟變炮房

名律李永然新書　剖析繼承家事相關法律問題

鄭銘謙到彰化　關懷弱勢更生家庭

柯博齡／違停未遭拖走可請警察放行嗎

2024更生美展　法務部長鄭銘謙祝福

更多熱門

相關新聞

鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

鴻海印度廠歧視爭議再起　人權機構要求當地政府重新調查

文件顯示，印度國家人權委員會糾正勞動部門官員，稱他們並未對蘋果（Apple）供應商鴻海印度廠疑涉徵才歧視的證據進行妥善調查，因此要求官員重新調查。

陸籍船長下令槍殺海盜案　重判26年定讞

陸籍船長下令槍殺海盜案　重判26年定讞

在台發展共諜組織　退役中將高安國遭起訴

在台發展共諜組織　退役中將高安國遭起訴

三立前主播李天怡遭控背信　無罪確定

三立前主播李天怡遭控背信　無罪確定

鈕承澤被關1149天將假釋　回家必須接受保護管束

鈕承澤被關1149天將假釋　回家必須接受保護管束

關鍵字：

法律人權更生人鄭銘謙法務部更生保護會更生美展朱國富

讀者迴響

熱門新聞

控訴遭公公性侵！夫妻連日墜樓亡

竹東黑道火併董事長慘死！三環幫背景曝

天道盟軍師被打斷腿　總動員報復「同理會」

年輕警擊斃通緝犯挨告　YouTuber募款挺執法

即／大樂透4.32億一注獨得　創下第5屆最高單注獎金

免費招待遊泰被賣掉　直播主失聯2個月

沒丟衰整年！蛇年「家中8樣東西」一定要清掉

即／高雄左營驚傳大樓火警　火光濃煙竄出畫面曝光

快訊／06:01台南楠西5.1地震　最大震度4級

竹東槍戰前店員急疏散客人　童見斷掌嚇到吐

林葉亭尋父8天淚訴「像簽放棄急救書」

遺產稅1600萬！他崩潰求助：繳不出來

成人展驚見「洗面奶」　畫面太震撼

台人旅日爆「亂丟行李箱」被罵翻　苦主現身曝事件真相

寒流急凍春節4天「除夕最冷探6度」　收假日再變天

更多

最夯影音

更多

【大碗公裝才對味】媽買3支霜淇淋拿碗公裝再回家爽嗑

逆向超車猛撞機車！　外送員慘噴飛重摔亡

【太幸福了】「貓貓版床咚」已閃瞎眾多貓奴的雙眼XD

正妹鼓起勇氣在火鍋店跳舞 回到座位馬上害羞起來XD

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面