　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／殺警犯「7條件50萬交保」二度抗告成功！台南高分院裁定撤銷發回

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南高分院以嘉義地院裁定主文記載「停止羈押」應係違法等理由，認原裁定裁量難認妥適，裁定撤銷原裁定，發回嘉義地院更裁。（圖／記者林悅攝）

▲台南高分院以嘉義地院裁定主文記載「停止羈押」應係違法等理由，認原裁定裁量難認妥適，裁定撤銷原裁定，發回嘉義地院更裁。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對嘉義地院重新裁定鄭姓男子刺殺鐵路警察李承翰案交保停押並附7條件，嘉義地檢署提出二度抗告，檢方認為地院所附帶7條件，不符交保規定，台南高分院3日晚上以嘉義地院裁定主文記載「停止羈押」應係違法等理由，認原裁定裁量難認妥適，裁定撤銷原裁定，發回嘉義地院更裁。

台南高分院3日由審判長陳顯榮、陪席法官侯廷昌、受命法官黃裕堯組合合議庭，針對嘉義地檢署提出二度抗告進行審理，合議庭審理後裁定撤銷原裁定，發回嘉義地院更裁。

合議庭指出，一、「停止羈押」，其羈押之「原因」仍然存在，只是並無繼續執行羈押之「必要」而暫時停止執行而已；「撤銷羈押」，則因羈押「原因消滅」而撤銷，或因法定原因而視為撤銷（如本案），兩者有別。被告之羈押應於原審判決2020年4月30日宣示時即無羈押理由而生「撤銷羈押」，則原審裁定主文記載「停止羈押」，應係違法。

二、原審雖依被告行為之惡性、家庭生活情形及經濟能力等狀況，命被告應提出50萬元之具保金額。但合議庭斟酌被告於本案所犯造成社會大眾之恐慌甚鉅，其犯情節重大等情，認原審決定之具保金額，尚不足達到本件以保全被告及防止再犯目的，實屬過輕。又本件原審針對被告具保之時間並無一定期間之限制，容有被告得隨時提出具保而陷於不安定狀態，亦有未妥，應限定命其於具保後一定期間（例如24小時內）及時提出。至被告若於限定期間內不能具保而有必要情形（如本件被告係罹患精神疾患之人，且持刀攻擊員警造成其因公殞命之情節及被告無受強制醫療措施，造成社會治安危害之虞），該裁定針對具保等條件即應失效，仍應繼續羈押。

三、本件被告係依刑事訴訟法第316條所規定視為「撤銷羈押」，該規定並無明文得命被告應遵守事項。原審並未敘明其適用刑事訴訟法第116條之2規定，得命被告應遵守之事項之論理，亦有未妥。

四、綜上，原審既有前述裁量未盡妥適及論理未洽之處，難認妥適，應由台南高分院將原審撤銷，發回原審法院更為適當之裁定。

五、另，本件原審係依刑事訴訟法第316條規定對視為撤銷羈押之被告為具保等強制處分之裁定，係法院依法定之撤銷羈押事由所為之裁定，並非同法第107條第2項之人向法院所為之聲請撤銷，且亦非同條第4項偵查中之撤銷羈押，程序上無依同條第3項聽取檢察官陳述意見之強制規定。本件裁定，雖無通知被告、辯護人及檢察官就具保要件表示意見，但並未違法。又，保安處分執行法第4條第2項規定法院對於應付監護、禁戒、強制治療之人，認為有緊急必要時，得於判決前，先以裁定宣告保安處分。係規定法院於「判決前」對應付監護之人認有緊急必要時先為宣告保安處分裁定，而本案業經原審於2020年4月30日宣示判決，與上述要件亦有未合，且上訴期間台南高分院尚未受理該案，台南高分院無從於判決前依上述規定裁定保安處分，附此敘明。六、本件不得再抗告。

・地表最浪漫的茶花粉色，讓少女尖叫

ET快訊
萬里海灘驚見「露天活春宮」　目擊48秒片瘋傳：還下海洗！警方
磐石艦「海上+檢疫所」隔離44天...新增4確診　陳時中曝光
快訊／敦睦艦隊官兵二採「4人陽性」　檢疫所留磐石艦官兵隔離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

無私公開「插管防疫箱」設計獲多國採用　門諾醫師賴賢勇獲表揚

快訊／殺警犯「7條件50萬交保」二度抗告成功！台南高分院裁定撤銷發回

阿里山打獵…頭燈誤當「飛鼠眼」　男遭外甥射中頭部送醫不治

百里外的暖心茶！玉里警30分鐘破超商搶案　局長親頒破案茶

桃園火車站進出民眾請留意！　捷運綠線G07桃園站連續壁工程啟動

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠　黃偉哲勉勵小將全力以赴

182追焦團車聚大會師　歸仁警：帥氣也要兼顧行車安全與防疫

新北市立圖書館4日起實名制開放　侯友宜視察重新開館整備工作

台東都蘭觀海平台前戲水　16歲少年落海失去呼吸心跳

台南安平古堡街發現疑似未爆彈　防爆小組查看虛驚一場

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

大陸漁船越界捕魚蛇行拒檢　海巡驚險追捕「跳船」逮6人

打拋肉用九層塔炒＋番茄是死罪！ 泰國人崩潰怒吼...網驚：以前吃錯了

Jennie直播BLACKPINK、GD都在！　網超興奮：要回歸了嗎

警鈴狂響！三寶硬闖平交道卡中間 女伴急撐柵欄...他傻眼：白癡嗎？

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

無私公開「插管防疫箱」設計獲多國採用　門諾醫師賴賢勇獲表揚

快訊／殺警犯「7條件50萬交保」二度抗告成功！台南高分院裁定撤銷發回

阿里山打獵…頭燈誤當「飛鼠眼」　男遭外甥射中頭部送醫不治

百里外的暖心茶！玉里警30分鐘破超商搶案　局長親頒破案茶

桃園火車站進出民眾請留意！　捷運綠線G07桃園站連續壁工程啟動

全國小學硬式棒球聯賽台南爭冠　黃偉哲勉勵小將全力以赴

182追焦團車聚大會師　歸仁警：帥氣也要兼顧行車安全與防疫

新北市立圖書館4日起實名制開放　侯友宜視察重新開館整備工作

台東都蘭觀海平台前戲水　16歲少年落海失去呼吸心跳

台南安平古堡街發現疑似未爆彈　防爆小組查看虛驚一場

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛「兩樣」甜笑融化粉絲

馬來西亞重啟部分經濟活動　齋戒月民眾仍不得跨州返鄉

中職／兄弟洋教都怕的桃園球場！猿已18轟　曾總：主場舒服

BTS柾國96秒影片「8小時打破推特14年紀錄」　左手臂刺青大方露⋯粉淚：他走過了

7年首見！47.5萬「欖蠵龜」齊產卵…趁沒人上岸？　專家說話了

中職／「蠻開心看你失敗」曾總這句話刺激藍寅倫雙響

法國寵物貓「新冠病毒呈陽性反應」！曾有呼吸道、消化道症狀

錢櫃惡火釀6死　徐國勇4日赴立院提「消防安全」專報

中職／胡金龍6打點奪MVP　伍鐸中斷跨季10連敗　富邦12比7統一　

南極冰蓋每年平均流失2000億噸　NASA證實：與氣候暖化有關

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

地方熱門新聞

和精障父生活26年　他談殺警無罪

殺警案嘉義地院裁定具保嘉檢再度抗告成功

單騎113K慘爆胎　警換胎打氣不含糊騎士驚呆

敦睦艦官兵2度就診！機警女醫通報採檢

南警觀光景點、夜市拼防疫及交安

男遭外甥射中頭部送醫不治

水利會青埔行政大樓　施工進度超前

182追焦團車聚大會師

彰化秘境　鼓山寺步道見群猴聚集

不補助老人健保　民眾多付5千元

好麵傳情感謝黃偉哲彰顯珍貴情誼

台東都蘭觀海平台前戲水　少年落海命危

斷4指養大5兒　陳隨意媽媽獲模範母親

尋母半世紀警讓一家人團圓

更多熱門

相關新聞

殺警案》問題不在精神鑑定

殺警案》問題不在精神鑑定

現行《刑法》第19條只有規定「無辨識能力才無責任能力」，但是，辨識能力的定義到底是什麼？從何美能案和鄭再由案比較，其實法院在定義什麼叫無辨識能力，標準不一致。這不是精神疾病個人化的問題，而是我們對辨識能力的法律上定義需要統一好嗎？

為何殺警案和小燈泡案結果不同？

為何殺警案和小燈泡案結果不同？

這回不挺蔡英文　名律師直言總統表態殺警案是傷害司法

這回不挺蔡英文　名律師直言總統表態殺警案是傷害司法

殺警案一審無罪引譁然　立院下週安排專案報告

殺警案一審無罪引譁然　立院下週安排專案報告

殺警案判強制就醫5年　侯友宜籲修法

殺警案判強制就醫5年　侯友宜籲修法

關鍵字：

殺警案嘉義地院裁定具保嘉檢抗告台南高分院

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「五一金正恩」怪怪的　王定宇：替身冒牌貨！

愷樂爆為羅志祥「當背骨仔」！　背叛16年經紀人

即／北韓突射槍彈「擊中南韓哨所」

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

羅志祥洗白文瘋傳！周揚青打臉

快訊／全台有感！11：24規模5.9地震　最大震度4級

台灣0確診破功！網友見案430旅遊史氣炸

萬里海灘驚見「露天活春宮」

周揚青「一個符號」酸爆愷樂！

高雄清晨火警5人無生命跡象！一家都是醫生

金正恩瑞士留學　熱愛籃球像鄰家男孩

羅志祥「危險對話」被挖出！

高雄惡火現場內部畫面曝！起火點找到了

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

高雄透天厝清晨火警！5人皆無生命跡象

更多

最夯影音

更多
疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光

疑買到瑕疵品...拿空盒理論　大媽狂飆櫃姐：妳全家死光
蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

蕭敬騰、謝霆鋒、王俊凱再度組樂團！　飆《平凡之路》《夜空中最亮的星》耳朵懷孕

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

曾之喬、劉品言世紀合體「我們是Sweety」　自虧：我們是史上跳舞最爛的女子團體

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

金正恩現身！神隱後「營養臉蛋曝」　剪綵影片破死亡傳言...妹完妝陪同

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

柴愛亂咬人！爸拿玩偶「暴打教導」 嚇到發抖掀網笑翻：臉會跟著抖XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面