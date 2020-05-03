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案430背景曝！赴澳旅遊回日返台確診　鄭文燦批：非常不應該

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▲案430赴澳旅遊回日返台確診，網罵翻

▲案430赴澳旅遊回日返台確診，市長鄭文燦認為：非常不應該。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

具台、日雙重國籍的桃園一名60歲女子，赴澳旅遊後回日本再返台確診，引發網友罵翻！桃園市長鄭文燦3日於防疫會報表示，該女子是案430，疫情全球發燒，很多國家都是疫區，旅遊的安全風險非常大，若因旅遊而確診，會增加國內醫護人力的負擔，是非常不應該！

鄭文燦說，國內已連續多天無本土案例，中央疫情指揮中心公布日本返台案430新增確診，是住在桃園的60歲女子，於赴澳、日期間出現發燒等症狀，返回台灣採撿確診，對於女子在疫區有旅遊史，應要有防疫風險概念，入境要誠實申報健康聲明書及採撿，案430入境已有症狀和採撿確診，幸無社區感染風險，呼籲入境旅客嚴格遵守規定做好防疫。▲案430赴澳旅遊回日返台確診，網罵翻

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▲衛生局表示，案430女子經疫調了解，為台、日雙重國籍身分。（圖／市府提供）

桃園市衛生局表示，案430女子經疫調了解，家住桃園市、丈夫是日本人，為台、日雙重國籍身分，2月22日由台灣赴澳洲旅遊，3月24日自澳洲返回日本住家，4月9日起反覆出現發燒、咳嗽、嘔吐症狀，4月30日返台入境主動告知曾有症狀，由機場檢疫人員採檢後，5月2日公布確診。女子表示，返台是因有重要物品要帶回來，由於女子住在桃園市，因此桃園市確診人數3日增為52例，遭到網友罵翻。

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