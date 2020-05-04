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游建華視察大江購物中心防疫措施　確保安全的購物環境

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▲游建華視察大江購物中心防疫措施

▲桃園市副市長游建華視察大江購物中心防疫措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長游建華3日由大江購物中心董事長江國裕陪同，視察大江購物中心防疫措施指出，大江購物中心為桃園南區主要的綜合購物中心，業者在防疫期間配合市府政策，落實多項防疫工作，希望消費者在購物時也能落實良好的防疫習慣，一起確保安全的購物環境。

游建華肯定大江購物中心的高標準防疫措施，包括顧客入館前須量測體溫、員工皆須配戴口罩、上班前量測體溫；此外，公共設施及美食廣場桌椅定期消毒，並提醒顧客保持安全社交距離。▲游建華視察大江購物中心防疫措施

游建華說，除了上述防疫措施，大江購物中心內的SBC星橋影城也配合中央流行疫情指揮中心指引，在購票區設置安全社交距離的警示，影廳座位採用間隔3個座位的梅花座，保持1.5公尺以上的安全距離。為維護市民朋友安全，市府將定期進行密閉空間的公安稽查作業，依法檢查包括逃生門等設施，讓消費者能夠安心消費。▲游建華視察大江購物中心防疫措施

▲大江美食廣場桌椅定期消毒，並提醒顧客保持安全社交距離。（圖／市府提供）

雖然國內已多日無本土確診案例，但在疫情結束前，游建華希望市民朋友響應中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」，在採購時不忘保持衛生習慣，並維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交安全距離，降低疫情傳染風險。包括市議員彭俊豪、消防局主任秘書趙興中、衛生局簡任技正黃翠咪、經發局專委楊叡昀、中壢區長吳宏國等均一同視察。

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