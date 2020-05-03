182追焦團車聚大會師　歸仁警：帥氣也要兼顧行車安全與防疫

▲182追焦團內門紫雲宮舉辦「2020車聚大會師」活動，活動號召約300人參加，歸仁分局特實施聯合稽查勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁警分局近日於臉書訊息得知，182追焦團於3日10時至16時在內門紫雲宮舉辦「2020車聚大會師」活動，活動號召約300人參加，恐造成沿線交通雍塞及影響行車安全，另恐因而成為群聚防疫破口，特實施聯合稽查勤務。

為保障合法、取締非法，並宣導民眾出遊遵守「戴口罩、勤洗手及保持社交安全距離」等防疫措施，歸仁警方結合監理站、環保局以及交通警察大隊，3日在市道182線文衡殿前，實施聯合稽查勤務，除針對改裝車輛加強取締外同時宣導前來參加活動的駕駛，務必遵守交通規則及防疫措施，不要因為群聚造成自已或他人的危害。

歸仁警分局長梁仁輝表示，51連續假期許多人因為防疫在家悶太久了，趁著近期疫情趨緩出外走走，市道182線龍崎段風景優美，歡迎民眾前來遊玩踏青，但請大家行車放慢速度，保持安全距離，就像防疫在人潮聚集的地方，保持安全社交距離一樣，因為這都是牽涉到人民生命、財產的安全，希望所有的用路人都能遵守交通規則，降低事故發生機率。同時請出遊民眾做好防疫措施，降低感染風險，保護好自己及他人的身體健康與安全。

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