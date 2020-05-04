來桃園參加「種西瓜」活動！　鄭文燦精算：絕對「穩賺不賠」

▲鄭文燦說，來桃園參加「種西瓜」活動，絕對「穩賺不賠」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大園區彩色海芋季，今年受疫期影響停辦；每年主辦該活動的大園溪海休閒農業發展協會，於彩芋田週邊約1公頃農田舉辦「來鄉下種西瓜」活動，市長鄭文燦3日前往體驗種西瓜指出，只要分區分流做得好，也可開放體驗小型農事；鄭文燦並加碼送參加種西瓜民眾小盆栽，表示來桃園參加種西瓜活動，精算後絕對「穩賺不賠」。

▲溪海休閒農業發展協會理事長劉健勳表示，西瓜苗嫁接南瓜苗，可讓生根更茁壯。（圖／市府提供）

「來鄉下種西瓜」活動，今年是第二年舉辦。主辦單位大園溪海休閒農業發展協會理事長劉健勳表示，分梯次辦理的種西瓜活動，報名系統一上網立刻秒殺，後來又增加幾個梯次，才滿足民眾們的需求，反應非常熱絡。報名來體驗種植的民眾有80組，透過線上觀看請人代種的有40組，每組最多10人、每組種5顆華寶西瓜苗，收費1000元，預計7月中可以採收，協會保證到時候至少給3個大西瓜！

▲▼疫期大家一起種西瓜，也要戴口罩，做好防疫措施。（圖／市府提供）

鄭文燦今天到溪海休閒農業區種西瓜，向參加民眾說經其估算，一顆大西瓜約30台斤，一台斤20元，每顆約600元，二個月後收成，5顆市值3000元，報名種西瓜收費1000元全家一起來種，2個月後賺3000元，絕對「穩賺不賠」。

▲種下的西瓜苗約80天後可採收。（圖／市府提供）

鄭文燦也表示，大園著名農產有「三瓜一麥」。三瓜指的是西瓜、香瓜、地瓜，一麥是簥麥，「來鄉下種西瓜」活動採用的西瓜苗嫁接南瓜苗，可讓生根更茁壯，種植後如遇天災無法收成，主辦單位也將以活動或贈品補償損失。因應新冠肺炎疫情，活動現場除了有洗手設施、戴口罩、量體溫、噴酒精外，也採用實名制及分時分區種植方式，參加的民眾可以放心體驗種植西瓜的樂趣。

農業局長郭承泉表示，溪海休閒農業區全年有四大活動，春天的彩色海芋季受疫情影響停止辦理，目前舉辦的活動是夏天的「來鄉下種西瓜」，接下來秋天將舉辦可食地景節，冬天則有萬花筒蘿蔔節，歡迎民眾前來體驗休閒農業活動。包括立法委員黃世杰、市議員徐其萬、游吾和、大園區長徐藍科等均一同出席活動。

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