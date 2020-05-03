法籍神父劉一峰新書發表　紀錄牧者再忙再苦仍樂於助人

▲法籍神父劉一峰「台灣東海岸的法國牧者」新書發表。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

法籍神父劉一峰來台奉獻逾半世紀，2015年終於歸化拿到我國身分證，2日上午於花蓮自然科學博物館舉辦「台灣東海岸的法國牧者」新書發表會，館長孫維新與縣長徐榛蔚、法國在台協會主任公孫孟皆到場為新書發表慶賀。

「台灣東海岸的法國牧者」講述一群來自巴黎外方教會法國的傳教者，遠渡重洋從法國馬賽港出發到台灣傳教，帶入西部的教育、醫療與文化，深入部落；學習原住民的語言、文化，甚至編撰阿美族語字典，從醫療、經濟、教育等多方面著手，改善原住民的生活，照顧窮人、弱勢、殘病或孤苦無依的人，深根東海岸超過半世紀等事蹟。

▲劉一峰神父（中）與花蓮縣長徐榛蔚及花蓮自然科學博物館孫維新館長（右）合影。

孫維新館長說，劉一峰神父2018年時曾在科博館舉辦「玉里的法國爸爸特展」，記錄了當時法國傳教士來台默默耕耘，並留存下許多歷史照片，得以照見當時經濟生活狀況，獲致改善，展出後引起廣大迴響，今日得以催生出「台灣東海岸的法國牧者」出版，也要特別感謝劉一峰神父與過去來台無私奉獻的傳教士們。他也提及，621日全蝕在花蓮，特別邀集現場貴賓親睹百年難得一見的天文奇景。

▲劉一峰神父與徐榛蔚及自然博物館工作團隊同仁合影。

徐榛蔚提到劉神父飄洋過海來台數十年，不僅將在地歷史於原住民文化資產良好保存，如此的善心義舉讓各地的公益人士今日齊聚一堂，更因劉一峰神父的愛心傳揚，讓彼此的心更加靠近。

「只要在這裡一天、工作就會繼續下去。」神父劉一峰開心的說，感謝自然科學博物館安排新書出版，讓台灣人不會淡忘這群在台灣東部奉獻了一輩子的牧者們，回想25歲時選擇來台灣服務，照顧需要幫忙的貧病弱勢家庭，一直是我最開心的事，至今從沒有後悔，他感謝全台各地善心人士的協助與幫忙，他堅定地說，台灣已經是我的家。

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