花蓮特有蔬果！花蓮將全方位開發利用麵包果　打造麵包果節

▲花蓮有機農業發展協會祕書長蘇雍勵偕同台灣大學助教職員鄭淑芬、佐品國際設計有限公司總經理傅玲等一行人拜會花蓮縣長徐榛蔚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

麵包果是花蓮特有的蔬果，每年盛夏7、8月是麵包果的產季，沿線坐火車進入花蓮可以看見結實纍纍的麵包樹以及掉滿地的果實。花蓮縣有機農業發展協會祕書長蘇雍勵偕同國立台灣大學生命科學系助教職員鄭淑芬、佐品國際設計有限公司總經理傅玲等一行人11日拜會縣長徐榛蔚，盼與縣府通力合作打造花蓮麵包果節，創造新產業，提升花蓮農業新氣象。

鄭淑芬表示，期望藉由縣府的力量推行花蓮特有的麵包果，結合國際慢食論壇，打造花蓮麵包果節，創造新的產業；在教育方面更深入校園舉辦麵包果展、打造麵包果博物館，運用麵包果進行藝術創作，讓花蓮的民眾及孩子更瞭解麵包果，進而帶動花蓮新農業風潮。

花蓮是農業大縣，特有的蔬果─麵包果，原住民稱作「巴基魯」，在外縣市很難看到，但在花蓮原住民部落裡卻是常見的料理食材。徐榛蔚表示，感謝花蓮縣有機農業發展協會、鄭淑芬老師以及傅玲總經理給與花蓮縣政府的建議，未來縣府將會多面向推廣花蓮麵包果，像是在文健站教學製作麵包葉花冠、農會家政班烹飪麵包果料理等，積極培養花蓮在地的麵包果特色，打造花蓮農業新面向，讓花蓮擁有新的農特產業，建立屬於花蓮的麵包果節！

會中，花蓮縣有機農業發展協會祕書長蘇雍勵特別與縣長分享麵包葉花冠的成品。

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