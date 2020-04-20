穿傳統丁字褲「被檢舉」！蘭嶼小男生跳舞...竟遭YouTube下架　老師傻：都要被刪了

圖文／鏡週刊

蘭嶼達悟族男性身穿丁字褲為傳統服飾之一，也是至今保留下來的重要文化，不過近日有部蘭嶼小男孩穿丁字褲跳舞影片卻遭人檢舉，甚至被YouTube認定違規下架，疑似是被誤認為色情影片，讓蘭嶼椰油國小老師顏子矞不滿在臉書po文，直呼「尊重文化差異很難嗎？」

日前YouTube黃標事件才讓許多影片創作者大為不滿，認為審核機制相當有問題，現在連蘭嶼達悟族男性所穿傳統服飾影片都疑似被認定違規。身為國小老師的顏子矞就經常貼出達悟族相關文化紀錄影片，當中就包含許多小男孩穿著丁字褲的表演畫面，沒想到近日有部影片就因此遭檢舉下架。

至於影片為何遭移除，YouTube警告內容卻只強調，「提醒您，我們的社群規範中明列 YouTube允許和禁止的內容。 您的影片『2018蘭嶼中學落成典禮表演』遭到檢舉，目前已送交審查。 經過審查後，我們認為這部影片違反相關規範，因此已從YouTube移除這部影片。」讓顏子矞老師不滿在臉書po文直呼，「天啊，那我所有小飛魚的演出影片都要被刪除了⋯⋯」更憤怒標記（hashtag）寫下「#尊重文化差異很難嗎」「#有點不解又有點生氣」。

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消息曝光引發網友熱議，更不少人湧入老師臉書留言，「檢舉的人心態有問題吧！」「莫名其妙~曾經為國爭光隊伍影片竟然被檢舉」「YouTube的所謂『審查』更是形同虛設！」

根據文化部「台灣大百科全書」資料顯示，丁字褲為達悟族特有的文化傳統，而且只有男性可以穿著，其發展原因來自方便捕魚的緣故，加上蘭嶼天氣較為炎熱，穿著丁字褲具有通風等作用。另外，丁字褲都由達悟族女性量身為丈夫製作，透過這條布來維繫彼此間的感情。



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