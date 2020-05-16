暑假讓孩子放下3C產品！東海岸部落兒童營　二梯次30名要快

▲東管處今年暑假再次推出兩梯次東海岸部落兒童營隊「童部野放」。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處以「部落文化x環境智慧x動手實作」為核心，今年暑假再次推出兩梯次東海岸部落兒童營隊「童部野放」。本營隊專為國小三到六年級兒童設計部落旅遊行程，希望孩子放下3C產品走進大自然，學習原住民與大自然共存的生活智慧，並透過做中學的方式，用身體理解與記憶。

▲▼「童部野放」營隊專為國小三到六年級兒童設計的部落旅遊行程。

「童部野放」在今年寒假首次辦理靜浦、奇美等2場次，受到參與孩童及家長們的熱烈喜愛與迴響，今年暑假東管處再度推出2場次，每梯限量15位名額。

暑假梯次首先登場的是7月25-27日台東都歷部落三天兩夜「海草野放・海王子潮浪行」，孩童可藉由體驗SUP立式划漿、地窯爐DIY、潮間帶採集、潛水抓魚、划船出海捕魚等活動，在享用鮮甜海味的同時，親近海洋並認識海洋生態，進而學習善待自然的生活方式。

暑假第二梯次為8月15-18日花蓮貓公部落三天兩夜「小草野放．田園童年探奇」，帶孩子走進山林辨識可食用植物，並以檳榔葉鞘包糯米飯、竹藤玩具DIY、製作抓鳥陷阱、採集野菜與野炊等活動，讓孩子親身體會部落淳樸的美好年代，還給孩子一個快樂手做，親近大自然，隨處都是想像力的快樂童年。

▲▼「童部野放」營隊專為國小三到六年級兒童設計的部落旅遊行程。

另為因應「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」疫情，活動中備有口罩、酒精、洗手乳等防疫備品，每日三餐及睡前會測量孩子及工作人員體溫，用餐前亦請孩子確實洗手，以酒精為孩子手部消毒，若進行室內活動，全員均會配戴口罩，以完善衛生防疫措施維持兒童營的安全及體驗品質。

東管處邀請家長將孩子野放到部落，帶孩子踏上都歷海洋、走進貓公部落聖山腳下，讓孩子有最難忘的暑假回憶。最深入部落旅遊的夏令營-「童部野放」即日起開始報名，報名資訊及相關詳情請參考活動官網及臉書粉絲專頁。

都歷部落三天兩夜「海草野放・海王子潮浪行」報名網址網址: https://www.accupass.com/event/2005040302238508484660 貓公部落三天兩夜「小草野放．田園童年探奇」報名網址網址: https://www.accupass.com/event/2005060155128341538790活動官網網址:http://www.jacreative.com.tw/eastcwk/臉書粉專網址: https://www.facebook.c