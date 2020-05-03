全面清山、護果、打毒賭　白河警治安農民財產兼顧！

▲台南市警白河分局全面清山、護果、打毒賭，維護轄區治安與農民財產。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期有宵小趁大家全力防堵「新冠肺炎」疫情之際，選擇偏遠、人煙罕至之地區從事製毒不法勾當，台南市白河分局轄內山區地形複雜，隱密性高，山區民宅、空屋、工寮易為歹徒藏匿利用，之前東山區青葉橋之鐵皮屋及後壁區與嘉義縣交界之八掌溪沿岸亦曾查獲毒品製造工廠，警方嚴格取締查察。

再者隨著夏日腳步漸到，許多農民辛苦栽植之蔬果農作，如東山的香蕉、絲瓜、白河的蓮花漸入熟成期。白河分局向來對農民辛苦栽種之農產品的保護至為重視，去年還在白鹿颱風襲台深夜，當場查獲酪梨大盜4嫌送辦。今年也針對各時節盛產之農作物，持續啟動「護果工作」，在日前除大規模「清山」清查10處場所以防制毒品、職業賭場等不法外，並針對各農產區實施巡守，守護農民心血財產。

白河分局表示，轄內各項農產品、蔬果均已建立詳盡之時序表，將持續參照各時產農作物，採取重點地區之密集巡守，並結合各地之守望相助隊，日夜逡巡防杜宵小；且鼓勵邀請各農民以LINE方式加入分局建立之「護農安心群組」，發現有可疑人車，「一經反映、警力即到！」，有效結合民間力量，一同守護財產。將秉持貫徹市長黃偉哲「做的更好、過的更好」之理念，在治安上守護農民辛苦栽種心血、肅清槍、毒、賭、詐等不法，營造樂活宜居之大白河生活城。

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