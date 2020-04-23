砂石車肇事死亡車禍　白河警強力取締違規

▲白河分局強力執行砂石車專案取締工作，針對砂石車超載、行駛禁行路線等各項違規強力取締，宣示維護市民行車安全的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河區日前發生一起死亡車禍，砂石車駕駛行經白河區市道172與165線交叉路口時，右轉彎時不慎撞擊一輛直行機車，造成71歲機車女騎士身亡，白河分局強力執行砂石車專案取締工作，針對砂石車超載、行駛禁行路線等各項違規強力取締，宣示維護市民行車安全的決心。

白河警分局表示，除了派出所員警執行一般巡邏加強攔查砂石車違規外，分局每個月也會規劃4至5場專案取締砂石車勤務，整合分局各派出所警力，於特定時段專責取締砂石車違規，另外也向臺南市政府警察局交通警察大隊申請支援活動地磅協助砂石車過磅任務，即時過磅取締超載，減少砂石車超載行為。

白河分局今年度共舉發砂石大貨車、聯結車超載8件，行駛禁行路線違規7件，因分局轄區道路台1線、市道172線、172甲線、165線及南99線等路段可以供砂石大貨車、聯結車行駛，警方呼籲業者及駕駛應遵守砂石車、聯結車承載規定，並遵守交通規則；也提醒民眾遇有砂石車等大型車輛經過時，務必保持安全空間及距離，防範大型車輛之視覺死角及內輪差造成之車禍發生。白河分局也會持續不定時規劃取締砂石車違規勤務，保障市民行車安全。

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