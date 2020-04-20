防疫兼顧治安　警政署將召開全國治安維護強化會議

▲警政署宣布將連續三天召開治安會議。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

近來社會治安事件頻傳，為防範因疫情期間暴力事件發生，警政署長陳家欽20日宣布：任何使防疫、治安產生破口的案件，均立即嚴辦重罰。即日起通令全國各警察機關在協助防疫需加強地區治安發條，必須採取霹靂手段有效壓制犯罪氣焰。警政署擬定相關打擊策略目標，預計從4月22至24日連續3日，在刑事警察局分別召開北、中、南地區「全國疫期治安維護強化措施視訊會議」進行全國大掃蕩。

▲警政署宣布將連續三天召開治安會議。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署分析全國近期暴力犯罪數據發現，犯罪行為可能因肺炎疫情造成經濟衰退，造成各地頻傳打架鬥毆、甚至強盜、殺人等重大暴力犯罪事件，警政署為展現維護社會安定決心，目前研擬治安「超前部屬」訂定「疫情狀況」、「勤務負擔」、「經濟活動改變」及「治安數據」進行分析，若有特定地區防治無力屢屢發生重大治安事件，警政署將考慮祭出重罰。

警政署表示，對於防疫期間經濟活動、黑幫犯罪、毒品走私等模式改變，警察機關必須加強轄內金融機構、銀樓及財物匯集處所防搶作為，並掌握治安顧慮人口動態外，更要強化黑幫、毒品案件分析，深入瞭解依附行業人員動態，以強化查緝作為，避免發生犯罪移轉趨勢嚴防不法，全國各警察機關須及早防範因應。

雖然目前台灣並無連續發生暴力性集團犯罪，但警政署長陳家欽認為：「治安感受」影響民眾生活甚鉅，要求各警察機關對各類重大治安或社會矚目事件，均務必秉持一貫嚴正執法立場和強勢打擊手段、迅速壓制犯罪氣焰、迅速逮捕犯嫌、釐清案情公布真相，同時加強防疫期間的各類治安工作，以安定社會民心。

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