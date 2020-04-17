拚防疫兼顧治安 南警總動員瓦解販賣改造槍械集團

▲台南市警局破獲改造槍械販賣集團，起獲各式改造長短槍及子彈、毒品一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局指出，2020年統計至4月16日止，警方共計查獲各類槍械45枝、子彈671顆，較去年同期所查獲的槍械35枝、子彈311顆，增加10枝槍械、子彈360顆，其中查獲的改造槍械有41枝，占所有槍械的91％，警方針對2019年迄今查獲之各式改造槍械進行分析比對，深入追查破獲販賣改造槍械集團。

因應現階段新冠肺炎疫情嚴峻，防疫期間台南市長黃偉哲指示除積極協助執行「新冠肺炎」各項防疫工作，也要維護轄區治安，市警局長周幼偉顧慮景氣蕭條衍生暴力犯罪事件，指示刑事人員應全力查緝非法槍械並溯源偵辦，絕對沒有治安空窗期。

市警刑警大隊偵四隊於2019年12月間追查保安警察大隊查獲蘇姓男子持有改造槍彈案，經向上溯源，比對轄內改造槍枝特性後，查知有多把改造槍彈係從台南市南區1家模型槍店所購買，經過濾相關資料，發現該店經營者王姓男子，雖經營販賣操作（模擬）槍，但透過林姓、胡姓共犯等人改造槍彈後對外販賣牟利。

經報請台南地檢署檢察官黃信勇指揮偵辦，經3個多月跟監、蒐證後分析，認王嫌等3人販賣改造槍彈不法事證明確，2020年3月底4月初期間同步執行拘提、逮捕及搜索行動，順利查獲仿制式霰彈長槍1支、各式操作（模擬）長槍9支、各式操作（模擬）手槍56支、彈殼2顆、改造子彈5顆、改造工具及零件1批、第二級毒品安非他命1包1.48公克、愷他命毒品4包11.31公克、吸食器等。全案將王、林、胡等3人依涉嫌槍砲及毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，經台南地院裁定3名嫌犯均羈押。

市警局指出，鑒於國內廠商所販賣品質精良之操作槍流入市面，改造槍枝技術門檻大輻降低，改造槍枝成品之殺傷力已等同制式槍枝，且現行槍砲彈藥刀械管制條例對於改造槍枝之刑度較制式槍枝為低，犯罪集團為降低刑責，轉而購買改造槍枝使用，萬一遭檢警查獲時，所承擔之刑責比制式槍枝更輕，因此催生大量擁有改造槍枝技術者以改造槍彈牟利，販賣給予持槍犯罪者，嚴重影響社會治安。

刑警大隊大隊長林宏昇表示，為防止改造槍枝過於氾濫，市警局全面追查轄內槍械來源，本案能將該不法販賣槍械集團一舉查獲，切斷改造槍枝貨源，且此時政府正提報立法院推動「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」初審通過，對於維護社會治安具有指標性意義。

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