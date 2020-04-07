因地制宜精進交通作為　白河警防制交通事故展成效

▲台南市白河分局因地制宜，強化交通大執法，交通事故傷亡較去年同期減少達30％，已初步顯見成效，並獲轄區市民普遍支持警察執法作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河分局2019年迄今，依照警察局因地制宜原則，陸續執行闖紅燈、違規停車、騎乘機車未戴安全帽、砂石車超速超載、汽機車噪音違規等交通大執法工作，在強力執法下，至今年3月底，交通事故傷亡較去年同期減少57件80人，降幅達30％，已初步顯見成效，並獲轄區市民普遍支持警察執法作為。

白河分局指出，至今2020年3月底，共計舉發交通違規2723件，較2019年同期舉發944件大幅增加。另外，為防止車輛違停占用路權，危害往來民眾生命安全，也依據交通事故熱點，選定白河區中山路為執法重點道路，加強該路段違規停車取締，統計2020年1-3月共取締153件，較2019年同期取締增加61件；另針對易發生交通事故闖紅燈違規舉發305件，較2019年同期取締90件增加205件，同時就易發生交通事故傷亡主因之未戴安全帽加強執法，整體戴帽率已顯著增加。今年因未戴安全帽發生交通事故傷亡僅3件，有效保護民眾安全。近期再對易造成交通傷亡肇事路段，進行超速違規科技執法，至3月份計舉發超速違規281件。

除了強化執法作為，同步也從交通教育宣導方面著手，針對轄內高齡長者前往社區鄰里宣導計10場，並以各鄰里庄頭廣播系統早晚提醒，強化高齡者行人、使用代步車之行的安全觀念；也至各校園進行交通安全宣導計11場，從小扎根教育學童交通安全規則守法觀念。再就轄區交通工程改善，逐一就山區道路樹木突出路面影響視線、路面不平影響行車安全提報公所修剪及補強；會勘建議省道臺1線道路不必要缺口5處，避免因穿越馬路及迴車發生車禍，並持續與區公所、交通局等單位定期會勘不合理道路工程即時改善。

台南市長黃偉哲向來對造成民眾傷亡的交通事故特為重視，也認為一個交通安全城市是重要施政目標，白河分局也將秉持貫徹該理念，持續交通違規執法工作，並加強教育宣導成效及改善不合理交通工程，以防制交通事故發生，也特別籲請市民配合與支持，一同來為安全宜居之大台南市共同努力。

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