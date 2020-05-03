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台中酒駕男拒檢催油門連撞3車翻覆　5人狼狽逃出乘客連坐處分

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▲王男不服取締，飆速逃離現場連撞路邊3輛車。（圖／民眾提供）

▲王姓男子不服取締飆速逃離，竟連續撞上路邊3輛車。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲王姓男子3日凌晨3點多，從路邊停車格開出後因未打方向燈，被警方攔查，王男假裝停車配合檢查，不料等員警一下車，王馬上加速逃離現場，後來疑因轉彎速度過快翻車，撞上路旁3輛轎車，王與車內4名友人都受輕傷，狼狽爬出車外，王測得酒精值0.41毫克，警方除依公共危險罪嫌送辦外，車內乘客一併以連坐法告發。

▲王男不服取締，飆速逃離現場連撞路邊3輛車。（圖／民眾提供）

警方表示，25歲王姓男子開著自小客車，在向上路二段路邊停車格開出後，沒有打方向燈，被警方尾隨跟蹤，在惠文路、向上路二段口攔停，員警下車後，王男立即加速逃逸，警車仍持續尾隨在後，王男飆速駛離，連闖三個紅燈，最後在惠文路與大墩12街口翻車，擦撞停放路邊的3輛自小客車。

▲王男不服取締，飆速逃離現場連撞路邊3輛車。（圖／民眾提供）

王男的車翻覆後，車內5人狼狽逃出車外，王男沒受傷，20歲楊男右手肘較嚴重送林新醫院就醫，24歲林姓女子沒受傷、26歲郭姓女子右肩及背部擦傷、27歲林姓男子右手輕微擦傷。

警方測得王姓駕駛酒測值0.41MG/L，除了依公共危險罪嫌送辦之外，同車乘客未盡到勸誡之責，依違反道路交通管理處罰條例第35條第8項規定，年滿18歲同車乘客處600元以上、3000元以下罰鍰。

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