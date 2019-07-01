徐榛蔚主持升旗典禮　13鄉鎮市長宣誓落實「限塑政策」

▲▼花蓮縣政府舉行七月份升旗典禮，縣長徐榛蔚帶領13鄉鎮市長以及軍方代表，宣誓落實「限塑」政策。（圖／花蓮縣政府堤供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府1日上午於縣府前廣場舉行七月份升旗典禮暨表揚縣府業務達人、圓夢團隊與環境保護局限塑政策宣導，縣長徐榛蔚期許鄉親「自備、重複」代替購買使用一次性餐具及購物用塑膠袋，做好垃圾減量的環保工作，並帶領13鄉市鎮長宣誓落實「限塑」政策。

徐榛蔚表示，感謝環境保護局積極推動花園城市政策，以及13鄉鎮及社區，共同活化縣內閒置空間，創造出132個美麗花園，她指出，未來的養護工作更要細心呵護，才能讓花園景觀長存在花蓮每一個角落。

7月1日起有許多政策上路，包括限塑、酒駕連坐處罰，偏遠地區民眾的宣導有賴於十三鄉鎮、社區部落與民間團體共同參與，才讓政策落實到基層，讓民眾安心有感。徐榛蔚指出，7月是觀光大季，孩子也開始放暑假，孩子的安全縣府相當關心，除了警察局啟動了青春專案、學校也開辦了許多家長與孩子共同學習成長的營隊，希望鄉親好好運用，讓花蓮孩子們在學習中成長，度過一個安全快樂的暑假。

為達到垃圾減量，徐榛蔚率領各局處首長與花蓮市長魏嘉賢、吉安鄉長游淑貞、秀林鄉長王玫瑰、新城鄉長何禮臺、壽豐鄉長曾淑懿、富里鄉長陳榮聰、卓溪鄉長呂必賢、光復鄉長林清水、豐濱鄉長邱福順等十三鄉鎮市長以及軍方代表，共同舉起右手臂宣誓「花蓮縣公部門及各級學校限制攜入或使用一次性餐具和購物用塑膠袋政策」，務必讓環保觀念向下扎根，而不只是一個口號，朝「幸福花蓮、花園城市」目標前進。