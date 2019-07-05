彰警3天取締63件酒駕　為縣庫賺進135萬元

▲彰化大執法取締酒駕。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

酒駕新制上路，彰化縣警局從1日起連續3日實施酒駕大執法，動用740人次，及142組警力，共取締63件，開出135萬元罰單，其中乘客連坐罰上路，警方在台17線鹿港鎮攔到整車醉醺醺的駕駛和4個乘客，全被開罰無一倖免，而9萬元加重為18萬元之拒測，就有5件之多，簡直大傷荷包。

彰化警方5日新公布取締酒駕開罰件數，計取締酒駕共63件；罰責由1萬5千元起提高為3萬元之汽車分流加重9件、由9萬元加重為18萬元之拒測5件、慢車拒測由1,200元加重為2,400元有7件、慢車酒駕由300元至600元加重為600元至1,200元有1件；新增600元以上至3,000元以下之酒駕同車乘客連坐8件。

政府宣導酒駕千萬不上路，也祭出重罰，但對習慣酒駕的人，根本沒在怕，彰化檢方日前才讓17名酒駕者到彰化殯儀館服社會勞動服務，讓這些人體驗生命的可貴，但如同現場一名3次被取締酒駕的婦人說，「怎麼罰也沒用，會喝的還是會喝」。

彰化警方也說，過了3天酒駕大執法後，不要以為只有喊喊口號，未來每星期將不定期在重點路段及KTV、夜店及酒吧等場所取締，再次籲請所有駕駛朋友，共同加入拒絕酒後駕車行列，遵守法令，安全駕駛，避免違規酒後駕車。

【其他新聞】



►扮嫩妹騙「裸照」邀壞壞！20歲男狂撩4男再恐嚇：給封口費啊...猛吸18萬



►選正副主席1票買105萬 敢跑票「抓去埋」...亮票就是他