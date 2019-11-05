愛車借給親友酒駕…有事！車主採連坐罰與酒駕同責

▲警方提醒，7月1日後道路交通管理處罰條例修正加重酒駕處罰規定開始實行。（圖／警方提供）

記者白珈陽／台中報導

季節漸入秋冬，氣候轉涼，正值冬令進補時節，民眾常前往有含酒料理如麻油雞、燒酒雞、薑母鴨、羊肉爐店面食用進補，並飲酒助興，提高駕駛人酒後駕車的機會，導致酒駕肇事增加。

為有效遏止酒駕悲劇一再上演，道路交通管理處罰條例修正加重酒駕處罰規定，自2019年7月1日開始實行。若汽機車駕駛酒精濃度達每公升0.25毫克或血液中酒精濃度達0.05%以上，同車滿18歲以上的乘客將採連坐罰，開罰600元至3000元罰鍰。另外，若汽機車的所有人，明知汽機車駕駛人有酒駕情形，卻不禁止其駕駛，也將採連坐罰，與酒駕駕駛同受酒駕罰則1萬5000元至12萬元，並吊扣該汽機車牌照3個月。

據統計，台中市自7月1日新法實施後，取締汽機車所有人明知駕駛人酒駕而不予禁駛違規計9件、取締酒駕車輛同車乘客違規計212件，希望藉由處罰的加重及責任的擴大，有效嚇阻酒駕發生。

台中市政府警察局長楊源明強調，警方對於酒後駕車行為絕對「零容忍」，民眾切勿存有僥倖心理，絕對不可酒後駕車，並特別呼籲汽機車所有人及同車乘客應善盡勸阻飲酒者駕車的責任，一同來保護他人與自己行的安全。

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