單騎挑戰113K慘爆胎！警幫換胎打氣不含糊　騎士驚：是警察嗎

▲員警協助補胎打氣，並送上補給品讓黃男繼續上路。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

來自南投熱愛自行車運動的黃姓騎士，進行繞行花東海岸、縱谷線一圈，全長113公里的鐵馬挑戰，日前行經東海岸寧埔段時自行車突然爆胎行程受阻，所幸寧埔派出所員警協助緊急補胎與補給後，順利完成113公里的挑戰，黃姓騎士並對員警的純熟技術及台東濃厚人情味留下深刻印象。

黃姓騎士表示，利用假日期間至東部騎車體驗山、海線美景，行程規劃行經台30（玉長公路）、台23線（東富公路）繞行海岸、縱谷線一圈，全長113公里，沒想到剛好在位處郊區的玉長公路出口處爆胎，苦於附近無自行車店而一籌莫展，只好先到鄰近的寧埔派出所求助。

副所長陳榮仕、警員林昆達了解黃姓騎士困境後，立即用補胎貼片協助補胎打氣，並送上礦泉水等補給品讓黃男繼續上路。黃男一開始一訝異怎麼派出所員警也會修自行車，看到一旁的鐵馬給水打氣補給站牌子才恍然大悟。

▲騎士繼續出發前一再感謝，並要求與員警合影留念。

陳副所長笑著說，該所成立鐵馬補給站多年，大家就算一開始是自行車門外漢，久了也知道該怎麼幫車子補胎。黃姓騎士繼續出發前一再感謝，特別要求與員警合影留念。

成功分局分局長蘇偉荃表示，分局各分駐（派出）所成立鐵馬給水打氣補給站多年，以警政工作結合在地觀光特色，提供優質的治安、交通與為民服務。遊客遇到困難，警方一定熱心會給予適當的協助。

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