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比照高雄市長選舉一個都沒少！中選會介入　罷韓投開票所維持1823個

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，罷韓團體於投票防疫演練前，先到場擊鼓申冤，要求這次罷韓投票，必須比照2018年高雄市長選舉一樣，1823個投票所一個都不能少，下午中選會與選委會開會討論後，決議投開票所照樣設置1823個，且依107年地方公職人員選舉投票所地點設置為原則。

▲▼霸韓中選會 。（圖／記者洪正達攝）
▲罷韓團體盼罷免投票案能維持1823個投票所。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 中選會磋商 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市選委會。（圖／記者洪正達攝）

罷韓投票日子越來越接近，但投票所問題一直卡關，罷韓團體與立委劉世芳也趁2日中選會到高雄視察投票演練時攔路陳情，送上陳情書，要求高市選委會必須依照2018年高雄市長選舉一樣，1823個投票所一個都不能少，中選會主委李進勇上午回應，為了方便市民，市民107年在哪裡投市長選票，109年就在哪裡市長罷免票，投開票所就是一樣1823個。

▲▼ 中選會磋商 。（圖／記者洪正達攝）

▲中選會副主委陳朝建 。（圖／記者洪正達攝）

經當天下午與高市選委會開完會後，中選會副主委陳朝建表示，會議中決議高雄市長韓國瑜罷免案投票所設置數，依高雄市選舉委員會議決議，設置1823所，請各區公所依據設置投票所數，於5日前將確定的設置地點函報高雄市選舉委員會。且考量投票人投票習慣及市民投票便利性，投票所設置地點，請依2018年地方公職人員選舉投票所地點設置為原則。

另外，投票所設置於機關、學校，依公職人員選舉罷免法第57條所明定，攸關憲法賦予人民參政權之行使，與會多數區公所均表示有於校內設置2個以上投票所的必要，請教育局依會議決議及高雄市政府109年4月30日高市府民自字第10902188600號函示，於109年5月4日前轉知各級學校同意出借場地作為投開票所，並副知高雄市選舉委員會。

▲▼ 中選會磋商 。（圖／記者洪正達攝）

▲中選會主委李進勇。（圖／記者洪正達攝）

最後，高雄市選舉委員會就本罷免案業已訂定防疫計畫，並辦理防疫說明會，各區公所自會依規定落實辦理防疫工作，確保投票人及師生健康。

會後，中選委主委李進勇對於結果表示滿意，他說目前大家共同責任就是把選務辦好。

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