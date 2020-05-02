投開票所卡關…罷韓團體攔路陳情！李進勇：選市長時有幾個票所，罷免就幾個

▲罷韓團體攔路陳情。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票將在6月6日舉行，高雄市選委會為加強投開票日防疫工作宣導，於2日舉行防疫工作說明及演練，由選委會主委陳雄文主持，中央選舉委員會主委李進勇也出席了解。不過活動前，罷韓團體先到場擊鼓申冤，要求比照2018年高雄市長選舉一樣，1823個投票所一個都不能少，李進勇也當場允諾要讓市民方便，選市長幾個投票所，罷免就幾個。

▲罷韓團體攔路陳情。（圖／記者洪正達攝）

不過活動前，罷韓團體與立委劉世芳也到場向中選會擊鼓申冤、攔路陳情，送上陳情書，要求高市選委會必須依照2018年高雄市長選舉一樣，1823個投票所一個都不能少。陳冠榮領銜人表示：「限制每間學校限制兩間教室作為投開票所，更是防疫破口。以十全國小為例，2018年市長選舉時，有十間教室做為投開票所，現在縮減剩下兩間。 這裏的人口如此稠密，最後變成一個投票所要承擔五倍的投票人。大家需要等待時間更長、群聚更久，為何不比照往年，維持原數量，並且做好分流、做好消毒，讓大家安心投票。韓國瑜現在的行為，就是要假藉防疫、製造恐慌，企圖拉低投票率，讓罷免案失敗。」

Wecare高雄發起人尹立強調：「今天真的是台灣民主蒙羞，距離法定公告不到72小時，還有700個投開票所無法確定。更有五個行政區，超過五成以上的投開票所無法確認。被罷免人可以公然透過公權力，讓教育局長、民政局長，抵制選務、抵制罷免。三民區是第二階段連署罷免最多的地方，過去有189個投開票所，現在還差161個沒有確定。請問，三民區的市民要去哪裡投票？為什麼被罷免人可以因為自身利益，指示教育局民政局，公然發出違法公文，侵害公民的權力。」

▲中選會李進勇主委。（圖／記者洪正達攝）

中選會主委李進勇現場回應：「地方公職人員的主辦機關是高雄市選委會，中央中選會是主管機關，彼此各有權責，過去現在長期合作，這一次的罷免選舉，中選會有兩大原則，第一安全，我們要求要地點安全、人員安全，做好所有防疫的準備，從二月到現在有30幾場補選，累積許多經驗，這一次的罷免投票也有訂定防疫計畫，這計畫也由中選會與高選會都都開會協調過，同時我們也要求場地乾淨借、乾淨還。」

第二就是方便，中選會的要求很簡單，讓民眾方便的投票，市民107年在哪裡投市長選票，109年就在哪裡市長罷免票，投開票所就是一樣1823個，不會要求高選會增加投開票所。這是給選民方便，更是對選民的尊重，根據以上原則，今天下午也再與高市選委會協調，分流比較好，人全部再一起對疫情不是好做法。