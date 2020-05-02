罷韓投票場地借不到？李進勇南下高雄督軍：市府應依法配合提供

▲中選會主委李進勇。（圖／中選會提供）

記者蘇晏男／綜合報導

罷韓投票將於6月6日舉行，不過日前卻傳出高雄市府要求學校減少出借投票所，引發外界議論。中選會主委李進勇2日就表示，高雄市投票所場地借用進度落後，呼籲教育局、民政局應「依法配合」高雄市選委會的選務工作規劃。

高雄市選委會今天在該縣十全國小舉辦投票所防疫演練說明會，由李進勇前往督導。說明會也邀請高市民政局、教育局和衛生局等單位，以及高雄市區公所與各級學校代表參加，其目的就是要讓各界更加瞭解選務防疫工作已做充分規劃和周詳準備，各個環節也都有完整SOP，不僅讓投票人可以安心投票，也請機關、學校放心出借場地設置投票所。

李進勇現場再次呼籲，本次罷免投票依法為高雄市自治事項，需要高雄市政府全力協助配合，然而從上月17日罷免案宣告成立以來，場地借用進度落後，他籲高雄市政府教育局、民政局應「依法配合」高雄市選舉委員會的選務工作規劃，協助提供學校及其他場地作為投開票所設置地點。

中選會也強調，中選會從今年2月開始，已經辦理30場以上公職人員補選，都是配合中央流行疫情指揮中心的相關指引，採取高規格選務防疫措施，累積相當多的防疫經驗，因此有信心面對即將在6月6日舉辦的罷免投票，請國人放心。



對於罷韓投票投票所不增反減的爭議，目前仍繼續協調處理中，預計11日公告投開票所設置地點。中選會指出，依據高雄市選舉委員會彙整高雄市各區公所洽借進度，在4月22日第1次回報時完成洽借的所數為1,513所，4月27日第2次回報時完成洽借所數為1,367所，減少146所，4月30日第3次回報完成洽借所數1,182所，又減少185所。