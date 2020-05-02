北韓謠傳「超惡毒」陰謀論！控南韓灑幣傳新冠病毒　警告居民別碰錢

▲北韓為拼防疫，下令口罩工廠趕工。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓官媒今（2）日凌晨公開領導人金正恩的影像，使國外病危說、死亡說等謠言不攻自破。然而北韓境內卻反而對南韓、美國提出一項惡毒的指控，聲稱韓美兩國正刻意對北韓散播新冠肺炎病毒。

南韓脫北者經營的媒體《Daily NK》上個月29日接到住在北韓平安南道線民的電話，他在電話中透露，最近村里居民們所組成的人民班會議中正進行預防新冠肺炎的教育宣導，然而相關人員卻在演講時不斷表示，「美國和南朝鮮（南韓）正持續惡意散播新冠病毒，須特別留意。」

線民表示在教育課程中，講師曾對村民們宣稱：「敵人會刻意將病毒潛藏在紙鈔、塑膠瓶等其他物品上，然後再將這些物品寄過來。」

其實類似的消息在北韓境內已宣傳一段時間。3月底時，一名居住在咸鏡北道的居民也曾向《Daily NK》透露，當地政府正在會議中洗腦會寧市的居民，告訴這些人南朝鮮除了會在邊境空飄氣球、海飄塑膠桶，在裡頭藏著的鈔票和米上潛藏新冠病毒。

據悉，南韓的部份公民團體長期以來會在DMZ非軍事區朝著北韓的方向空飄宣傳用氣球。北韓此舉，無疑是想藉由新冠肺炎嚴峻的疫情，來恫嚇國民切勿撿取、閱讀來自南韓的空飄物。

《Daily NK》分析，北韓官方對於會寧市居民的洗腦內容其實充滿著瑕疵。一來會寧市位於朝鮮半島最北端，二來會寧市不靠海，自然毫無機會撿取來自南韓的空飄物、塑膠罐。

《韓聯社》分析金正恩出席磷肥料廠剪綵的原因，可能是想要向全民宣示拼經濟、拼糧食生產的決心。《Daily NK》則分析，新冠肺炎使北韓當局決意封鎖邊境，使北韓物資取得更困難、經濟面臨崩潰，北韓當局可能想藉此招，將經濟崩潰的原因歸咎給南韓以及部分脫北者團體，謀求國內民心的穩定。

▲北韓平壤商家消毒拼防疫。（圖／翻攝自今日朝鮮）

線民們透露，北韓政府在演講當中暗示新義州出現確診者，而這和南韓政府派國情院特務在境內「撒錢」有關。

目前北韓當局聲稱境內零確診，WHO世界衛生組織駐平壤人員也表示北韓內無確診案例。《Daily NK》分析，北韓當局可能為了提高宣傳、預防力道，才刻意提到可能出現的確診案例。

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