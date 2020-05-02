　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓謠傳「超惡毒」陰謀論！控南韓灑幣傳新冠病毒　警告居民別碰錢

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北韓口罩工廠趕工。（圖／朝中社）

▲北韓為拼防疫，下令口罩工廠趕工。（圖／朝中社）

記者羅翊宬／編譯

北韓官媒今（2）日凌晨公開領導人金正恩的影像，使國外病危說、死亡說等謠言不攻自破。然而北韓境內卻反而對南韓、美國提出一項惡毒的指控，聲稱韓美兩國正刻意對北韓散播新冠肺炎病毒。

南韓脫北者經營的媒體《Daily NK》上個月29日接到住在北韓平安南道線民的電話，他在電話中透露，最近村里居民們所組成的人民班會議中正進行預防新冠肺炎的教育宣導，然而相關人員卻在演講時不斷表示，「美國和南朝鮮（南韓）正持續惡意散播新冠病毒，須特別留意。」

線民表示在教育課程中，講師曾對村民們宣稱：「敵人會刻意將病毒潛藏在紙鈔、塑膠瓶等其他物品上，然後再將這些物品寄過來。」

其實類似的消息在北韓境內已宣傳一段時間。3月底時，一名居住在咸鏡北道的居民也曾向《Daily NK》透露，當地政府正在會議中洗腦會寧市的居民，告訴這些人南朝鮮除了會在邊境空飄氣球、海飄塑膠桶，在裡頭藏著的鈔票和米上潛藏新冠病毒。

據悉，南韓的部份公民團體長期以來會在DMZ非軍事區朝著北韓的方向空飄宣傳用氣球。北韓此舉，無疑是想藉由新冠肺炎嚴峻的疫情，來恫嚇國民切勿撿取、閱讀來自南韓的空飄物。

《Daily NK》分析，北韓官方對於會寧市居民的洗腦內容其實充滿著瑕疵。一來會寧市位於朝鮮半島最北端，二來會寧市不靠海，自然毫無機會撿取來自南韓的空飄物、塑膠罐。

《韓聯社》分析金正恩出席磷肥料廠剪綵的原因，可能是想要向全民宣示拼經濟、拼糧食生產的決心。《Daily NK》則分析，新冠肺炎使北韓當局決意封鎖邊境，使北韓物資取得更困難、經濟面臨崩潰，北韓當局可能想藉此招，將經濟崩潰的原因歸咎給南韓以及部分脫北者團體，謀求國內民心的穩定。

▲▼北韓平壤商家消毒拼防疫（圖／翻攝自今日朝鮮）

▲北韓平壤商家消毒拼防疫。（圖／翻攝自今日朝鮮）

線民們透露，北韓政府在演講當中暗示新義州出現確診者，而這和南韓政府派國情院特務在境內「撒錢」有關。

目前北韓當局聲稱境內零確診，WHO世界衛生組織駐平壤人員也表示北韓內無確診案例。《Daily NK》分析，北韓當局可能為了提高宣傳、預防力道，才刻意提到可能出現的確診案例。

►把全世界都耍一圈！金正恩「從病危身亡到福態復出」 北韓2大絕招維持神秘面紗
►金正恩燦笑打臉「國安局長邱國正」！韓媒更氣炸直批「這2人」：國家恥辱

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
收簡訊2週後…男突味覺異常：我有新冠肺炎！醫見「整片消失」驚
劉樂妍如願回大陸了！　住進防疫旅館「1晚300」讚爆貼心服務
公司茶水間「激情6分鐘」！小三甜喊：老公～　新婚妻一見傻了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

金正恩神隱20天現身！粉專早就預言「有一群人更可惡」

金正恩現身剪綵日期曝光！網友看「背板亮點」嚇壞：要與國際接軌了？

【黃寶慧】慧眼看天下／美57頁秘件 3路線出征陸！？　謎樣金正恩 「專列」生死機密！？

北韓謠傳「超惡毒」陰謀論！控南韓灑幣傳新冠病毒　警告居民別碰錢

金正恩「得意的笑」現身！金與正在身旁...資深媒體人直言：這2人有危險了

槍擊案釀22死！加拿大禁軍事級攻擊武器　「獵鹿不用AR-15步槍」

把全世界都耍一圈！金正恩「從病危身亡到福態復出」　北韓2大絕招維持神秘面紗

金正恩燦笑打臉「國安局長邱國正」！韓媒更氣炸直批「這2人」：國家恥辱

金正恩活跳跳現身打臉前北韓官員　他見「一輛車」揪出病重玄機

金正恩神隱20天強勢現身　川普留「重大預告」雙方周末可能對話

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

Max一家四口「最愛姐姐」　吳尊哭哭：你不愛爸爸媽媽

鄧紫棋和男友馬克同框組桌子再放閃　一見成品...崩潰大罵髒話！！

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

慶0確診！姓名有「玲、婷、豪」　購買AirPods耳機價格省888元

老媽急call老爸「到捷運站等迎接」 歐告看見秒超嗨狂奔：等好久惹！

金正恩神隱20天現身！粉專早就預言「有一群人更可惡」

金正恩現身剪綵日期曝光！網友看「背板亮點」嚇壞：要與國際接軌了？

【黃寶慧】慧眼看天下／美57頁秘件 3路線出征陸！？　謎樣金正恩 「專列」生死機密！？

北韓謠傳「超惡毒」陰謀論！控南韓灑幣傳新冠病毒　警告居民別碰錢

金正恩「得意的笑」現身！金與正在身旁...資深媒體人直言：這2人有危險了

槍擊案釀22死！加拿大禁軍事級攻擊武器　「獵鹿不用AR-15步槍」

把全世界都耍一圈！金正恩「從病危身亡到福態復出」　北韓2大絕招維持神秘面紗

金正恩燦笑打臉「國安局長邱國正」！韓媒更氣炸直批「這2人」：國家恥辱

金正恩活跳跳現身打臉前北韓官員　他見「一輛車」揪出病重玄機

金正恩神隱20天強勢現身　川普留「重大預告」雙方周末可能對話

金正恩神隱20天現身！粉專早就預言「有一群人更可惡」

金正恩現身剪綵日期曝光！網友看「背板亮點」嚇壞：要與國際接軌了？

大陸熟女團選秀「成員全超過30歲」！　網爆參賽女星名單…52歲伊能靜也在列

2020染髮首選「經典藍」！IU、BTS五個韓星同款最顯白

林心如《被害者》黑化變態大魔王　「一個眼神」網友狂起雞皮

28天前才遭縱火燒山...美濃林區又起大火！軍「飛行車廂」24趟載12萬升水灌救

中職／江國豪零失分好投　富邦大勝統一中止3連敗

獨／收到簡訊2週後…男突味覺異常憂：我有新冠肺炎！醫見「整片消失」驚呆了

中職／成晉三壘安不見了　曾豪駒動怒抗議：不行這樣啦

來最文青的寵物雲門市做「療癒SPA」　專業洗劑保護所有毛孩子

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

國際熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

金與正化妝了　對比照曝光

金正恩神隱多日　逼出各國這弱點

北韓報導金正恩現身　川普語帶保留

金正恩現身粉碎腦死傳言！網揪一張照嚇壞

金正恩「得意的笑」現身！黃創夏：這2人危險了

獨養8子！窮母「煮石頭湯」哄孩子有飯吃

各界都傳金正恩身亡　官方消息早洩密卻無人信

男持刀闖入！澳商場多人受傷　警開2槍擊斃

聽到台灣就跳針　他被加拿大國會傳喚

金正恩回歸　他驚見照片藏玄機

更多熱門

相關新聞

僑委會：行政院提供50萬片醫療口罩

僑委會：行政院提供50萬片醫療口罩

新冠肺炎疫情衝擊全球，考量到海外僑民對口罩需求殷切，行政院於4月30日再召開口罩會議，行政院長蘇貞昌裁示，撥50萬片醫療口罩提供僑委會運用。

新冠疫情難飛台灣　陸籍男跨海求助超級任務

新冠疫情難飛台灣　陸籍男跨海求助超級任務

金正恩「從病危身亡到福態復出」　北韓2大絕招耍全球

金正恩「從病危身亡到福態復出」　北韓2大絕招耍全球

高雄3日防疫兵推！陳時中不會到場

高雄3日防疫兵推！陳時中不會到場

衛健委：中國防控專家組已支援16國

衛健委：中國防控專家組已支援16國

關鍵字：

日韓要聞北韓新冠肺炎陰謀論南韓

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／神隱超過20天　金正恩公開活動現身

金正恩突現身　韓媒點出核心關鍵

老農夫「弟弟被割下塞嘴裡」離奇陳屍田中！

照片曝光！金正恩燦笑出席剪綵

750萬X6M新車狀況不斷！車吊2樓高嗆：BMW爛爛爛

潔哥凌晨抓包「老公電腦藏女人照」崩潰哭了！

愷樂道歉文「～」爆背後別有目的！

羅志祥出道26年爆「只對Selina動心」！

快訊／一周0確診破功！新冠肺炎再增3案例

姓名有「玲、婷、豪」購AirPods耳機價格省888元

才預言金正恩必死！通靈大師秒被打臉…尷尬道歉

殺警案判無罪　法官卓春慧回應了

羅志祥爆「道歉記者會」內容外洩！現身時間點曝光

愷樂、小豬12年前首見面畫面曝光

脫北議員：「99%確定」金正恩上周已腦死

更多

最夯影音

更多
5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬

5屁孩改裝機車狂飆！超驚險闖紅燈　害警與民對撞...怒開52罰單37.8萬
勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

勇警被殺兇手卻判無罪！父親悲痛　「如果時間能重來...絕不讓他從警」

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

梁靜茹x艾怡良合唱《飄洋過海來看你》　爭取「跨國同婚」合法

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

李敏鎬禹棹煥一見面就擁抱！　金高銀看到鏡頭拍..馬上「向前輩道歉」XD

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

「Oh My Girl」勝熙模仿《認哥》成員太像惹～　連希澈都讚嘆：活到現在第一次看到

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面