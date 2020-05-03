日本合掌村罕見封村　暫重返25年前寧靜

▲日本著名觀光景點合掌村因為防疫考量暫時封村。（圖／翻攝自白川村官方網頁）

文／中央社東京3日綜合外電報導

冬季大雪紛飛像極童話故事風景、吸引觀光客造訪的日本合掌村（合掌造聚落），昨天因為防疫考量決定暫時封村，雖然讓不少觀光客敗興而歸，卻也讓當地村民迎來25年前的寧靜。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本「中日新聞」報導，位於日本岐阜縣白川村荻町的合掌村（合掌造聚落），迎來睽違已久的寧靜。為防堵疫情擴大，合掌村昨天開始關閉村營停車場，往來合掌村的公車也暫時停駛，成了罕見的「聚落封鎖」。

根據白川村公所官網，「白川鄉」的名稱是傳統地區名稱，目前行政單位則使用「白川村」名稱。

雖然有不知情觀光客因撲空失望折返，但也讓村民回想起觀光客暴增前的村落風光。

「為防止疫情擴散，白川鄉內目前已封閉。」就在合掌村出入口前，保全人員發送寫有上述訊息傳單給開車前來的民眾。

日本正值一年一度的黃金週長假，從名古屋市開車來到合掌村附近一處公園停車場的40歲男性吃驚地說，「完全不知道合掌村已封閉」，只能失望離去。

現場可以看到不斷有汽車或機車抵達，之後又折返離開的畫面。

往年黃金週長假期間，每天大約會有8000到1萬名觀光客造訪白川村；本來應該是擠滿觀光人潮的合掌村，今天除了偶爾可以見到村民外，全無半點人影。

聚落內的紀念品店與餐飲店等店家全數停業，沒有喧嘩聲，只有鳥鳴聲；有婦女看似舒適地躺在房屋外廊上小憩，小女孩則騎著腳踏車遊玩。

在合掌村出生長大的59歲村民和田正人說，現在的合掌村讓他懷念起很少觀光客的本來面貌。合掌村1995年被登錄為世界文化遺產後，觀光客暴增，現在拜疫情之賜，又能看到原來的那個合掌村。

和田說，以前比現在生活更悠閒，可以不用在意他人眼光生活，真是令人懷念；雖然封村可能會帶來經濟上的影響，但村民都對疫情提心吊膽，「考量到大家的安全，我贊成封閉措施，等到疫情平息後，整個村落都歡迎遊客來訪」。