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視察瑞芳景區熱點山徑　侯友宜：51連假將視為疫情觀察重要指標

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▲ 新北六都防疫民調奪冠 侯友宜視察瑞芳風景區熱點。（圖／新北市瑞芳區公所提供）

▲ 新北六都防疫民調奪冠，侯友宜視察瑞芳風景區熱點。（圖／新北市瑞芳區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「六都防疫民調奪冠」新北市長侯友宜2日前往瑞芳區觀光景點，連假首日景區人潮車流增加，侯友宜表示，瑞芳擁有得天獨厚山海美景及豐富歷史人文，是國際知名觀光聖地之一，深受國內民眾青睞，2日特別視察報時山、茶壺山等熱點山徑，沿途貼心提醒民眾台灣連續6日0確診，但不可掉以輕心，仍需配合防疫政策，保持安全社交距離，並請配戴口罩。

過程中民眾與侯市長互動熱絡，特別以拱手不握手方式打招呼，展現親民與防疫一面，民眾開心與侯市長合影，侯市長也熱情回應說疫情過後再擁抱握手，感謝新北市民防疫期間的配合及第一線同仁辛苦付出，共同支持市府防疫措施，溫馨呼籲民眾「心情可以輕鬆，但防疫不能放鬆」。

▲ 新北六都防疫民調奪冠 侯友宜視察瑞芳風景區熱點。（圖／新北市瑞芳區公所提供）

▲ 台灣連續6日0確診，但不可掉以輕心，仍需配合防疫政策，保持安全社交距離，並請配戴口罩。

新北市政府也在官方的APP和網站新增「人潮儀表板」「新北觀旅網」、臉書「新北旅客」三處，以覆蓋頁面顯示，鎖定八十處容易有人潮聚集的場域做為監控點，包括商圈、風景特定區、漁港和登山步道等，含括範圍更全面功能，鎖定全市八十處易有人潮聚集場域進行監控，侯友宜指出「人潮儀表板」1日顯示約5萬5000人次瀏覽量，建議遊客出門上網查詢，以免抵達後才發現有管制措施，破壞遊興。

瑞芳區長王坤南聯合轄區警分局長陳杏結共同指示，配合市府假日防疫人潮分流措施，連假期間公所同仁及分局皆派員，共同啟動三階段管制。第一階段於水湳洞、金瓜石、九份多處觀光景區及熱門山徑進行全面監控，隨時掌握現場人流狀況。

▲ 新北六都防疫民調奪冠 侯友宜視察瑞芳風景區熱點。（圖／新北市瑞芳區公所提供）

▲ 民眾與侯市長互動熱絡，特別以拱手不握手方式打招呼，展現親民與防疫一面，民眾開心與侯市長合影。

第二階段景區現場人車流狀況，如接近控管標準，立即透過社群、媒體、官網各種管道，呼籲民眾勿再前往景區，並在主要出入口宣導，呼籲民眾避免前往；第三階段現場人潮如持續增加達控管標準，將統一發佈管控指令啟動分流，並於各主要進出口進行管制，限制遊客只出不進。

侯友宜指出，若疫情持續穩定，新北將逐步鬆綁管制作為，保有市民最大活動空間，逐步調整防疫步伐，五一連假將視為疫情觀察重要指標，因此仍要求各局處、公所、分局等第一線同仁共體時艱，為地方經濟成長及居民、遊客爭取更安全的遊憩環境，絕不容許有疫情破口的事情發生，以免五一連續假期像清明節連假一樣，造成大家的憂慮，確實有效為民眾健康把關，建立一個新形態防疫的安全生活模式，讓民眾回歸正常生活。

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