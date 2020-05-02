▲ 彩田米插秧。（圖／彩田友善農作提供）

記者郭世賢／新北報導

母親節即將到來，為因應新冠肺炎防疫措施，亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA）與新北市在地的友善耕作農友合作，於1日到10日間舉辦「攜手新北小農／真愛地球母親」線上購物活動，推出限量產品買1送1的促銷優惠方案，讓民眾孝親不必出門，同時響應防疫、愛護地球。

農業局表示，這次參與活動的農友有「彩田友善農作」及「鼎勝養蜂場」，提供總共370組買一送一優惠商品，包含荔枝蜂蜜和龍眼蜂蜜（700元／700克），與鹽麴（200元／250克）以及彩田米（150元／1公斤）等媽媽們最愛的商品，各買一組就可省下1750元，只要透過「友善契作平台大聯盟」活動頁面，點擊進入奧丁丁市集新北友善契作專區，就能夠輕鬆下單、享受超值。

▲ 母親節「友善契作平台大聯盟」，有機農作愛心產地直送媽媽。（圖／新北市農業局提供，下同）

農業局說，在這次的促銷產品中，來自新北市三峽區鼎勝養蜂場的有機蜂蜜，是場長吳憶宜跟著先生每年3至4月趁著龍眼和荔枝花季帶著蜂群「南漂」採蜜的辛苦結晶，通過台灣養蜂協會驗證並且取得國產蜂產品證明標章之後，才敢安心上市給消費者。來自新北市金山區的稻田，彩田「鹽麴」以有機米發酵製成，聞起來像味噌，嘗起來低鹽回甘，除了能作為醃漬品的調味料，也能加入料理提鮮，能增加腸內益菌，更具抗氧化功效。

農業局長李玟表示，為提升有機與友善農業銷售與國際交流，新北市政府農業局與國際有機農業聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）共同成立亞洲有機行銷智能中心，集結支持契作的網購平台成立「友善契作平台大聯盟」，讓民眾購買所需時，也能認識農友如何以友善方式對待環境，永續提供我們更安全、更安心的糧食資源。

「美麗最大的祕密」

▲ 新北市三峽區「鼎勝養蜂場」。

▲ 新北市三峽區「鼎勝養蜂場」蜂箱。

▲「友善契作平台大聯盟」母親節買一送一活動。