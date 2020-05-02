▲ 愛鄉護農會捐300萬在地食農經費，新北金山四所國小學童吃契作米。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山在地的「愛鄉護農會」響應市府友善田園區域計畫政策，4月29日在市長侯友宜的見證下，捐助300萬元給金山區中角國小、三和國小、金美國小與金山國小等四所基層學校辦理食農教育及契作在地友善米，侯友宜也特別頒發感謝狀給愛鄉護農會，希望有更多的消費者及企業團體共同響應，將愛鄉護土的精神落實在日常生活中。

農業局表示，愛鄉護農會是由許書訓會長與夫人周美代女士號召組成，他們同時也是法鼓山榮譽董事。許書訓會長表示，自移居至金山就愛上了這片土地，也希望能為地方盡一點心力，這次在市府友善契作平台大聯盟的媒合下，護農會每年捐助100萬元共3年300萬元給在地基層四所小學，讓他們契作在地友善米及辦理食農教育課程，相信以友善方式對待環境，環境也會提供給我們更安全、更安心的保障。

▲ 愛鄉護農會是由許書訓（右）會長與夫人周美代女士號召組成。

侯友宜表示，市府推動「友善田園區域計畫」，輔導農友從事友善耕作及協助銷售，這是將農業生產結合環境生態的理念，全市友善耕作農友已有196位、面積達227.5公頃，去年底更進一步與國際接軌，和國際有機聯盟亞洲分會（IFOAM Asia）成立亞洲有機行銷智能中心（CEIOMA），建立「友善契作平台大聯盟」。

侯友宜說，透過平台的媒合，「愛鄉護農會」捐助300萬元給金山地區四所國小契作認購在地友善米，並推動食農教育計畫，除了讓學童們的營養午餐可以吃到在地生產安心又安全的彩田友善米，也能體驗家鄉友善農業環境，感受金山的美好。

農業局表示，「友善契作平台大聯盟」集結許多支持農友契作的平台，以「先創通路、再開農路」理念，先為生產者尋求銷售管道，讓農友們安心生產。目前已有彩田友善農作等多家平台加入，提供多樣的友善及有機農產品供契作採購，詳情可上：https://lecfp.org/，或搜尋「友善契作平台大聯盟」。

「美麗最大的祕密」

▲▼「愛鄉護農會」捐助300萬元給金山地區四所國小學童吃契作米。