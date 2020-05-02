終於回家了！雙北合作復育「雷公蛙」新里程碑　新北石門棲地野放

▲ 雙北合作復育「雷公蛙」新里程碑 新北石門棲地野放。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局與臺北市立動物園共同合作復育雷公蛙，在長期努力下，於4月25日響應「拯救世界瀕危青蛙日」（Save the frogs day），在石門區的棲地進行野放，開啟雷公蛙復育新里程碑。

農業局表示，雷公蛙學名臺北赤蛙（Hylarana taipehensis），被列為保育類二級珍貴稀有的野生動物，體長僅3-5公分大小，背部金黃綠色或是綠色，體側有白色背側褶極為醒目，背側褶內外側各有一條白線，因此側面看起來是兩條黑線和兩條白線交錯排列，非常美麗且特殊，因繁殖期接近春夏交替，春雷大作雷公響起之際，所以稱作「雷公蛙」。

農業局說，因其無明顯的外鳴囊，叫聲是單音細小的「嘰」，不容易聽見，所以也不易形成群蛙大合唱聲，是過去臺灣西部山坡地、水田、草澤和埤塘裡的小型常見蛙類。近年來雷公蛙零星分布於新北市、桃園市、台南市和屏東縣等地區群，是新北市早期在三芝、石門低海拔草澤、濕地、水田一帶常見的蛙類。

▲ 雷公蛙學名臺北赤蛙（Hylarana taipehensis），被列為保育類二級珍貴稀有的野生動物。

農業局長李玟表示，隨著環境開發變遷及農藥和化學肥料大量使用，讓雷公蛙棲地遭到嚴重破壞，導致瀕臨滅絕。因此，新北市政府農業局整合學術研究與生態友善農業，委託台灣大學生態所李培芬教授團隊，透過文獻與標本的蒐集、現場生態調查、環境棲地分析，以及專家學者現場勘查，建立雷公蛙復育棲地評估準則。

李玟說，包含雷公蛙偏好的水域形式、植栽狀況、周圍環境連結等，再進一步透過生態友善農業的推廣，結合三芝與石門地區友善耕作農村與具有保育理念農民，透過棲地改善（整地、清淤、引水、植栽等），提供適合雷公蛙棲息的環境，並建立一套雷公蛙棲地保育復育的策略。

新北市農業局透過「雙北合作交流平臺－環境資源議題組」以專業領域分工模式與臺北市立動物園合作，新北市府農業局著力於農村、社區環境改善及棲地營造工作，臺北市立動物園則進行物種保存及繁殖研究，於多次雙北會議討論雷公蛙教育宣導與推廣，克服用地取得、農友支持和雷公蛙培育等種種困難，開啟雙北雷公蛙復育新里程碑。

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