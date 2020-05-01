　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

養雞擺攤賣衣賣檳榔…拉拔兒女更上一層樓　林洪愛娥獲選新北模範母親

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者郭世賢／新北報導

時入5月漸近母親佳節，新北市樹林區公所為感恩母親無私的奉獻，樹林區2020年共有27位模範母親，然因新冠肺炎疫情，新北市政府改採取逐戶祝賀。4月30日至5月4日由區長陳奇正及各里里長等至模範母親家中祝賀，連同家人親友也一同歡慶。

▲新北市樹林區公所模範母親林洪愛娥女士。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 新北市樹林區公所模範母親林洪愛娥女士。林洪愛娥女士（中）、女兒林千文（左1）、女兒的丈夫洪瑞堅（左2）、兒子林柏宏（左3）、樹林區長陳奇正（右1）、林洪愛娥的丈夫林澤東（右2）、南園里長李培鈺（右3）。（圖／記者郭世賢攝，以下）

樹林區長陳奇正表示，獲獎的母親每人背後都有一段偉大感人的故事，對於子女家庭社會皆有非常大的貢獻，是社會國家穩定柔軟的力量；2020年當選樹林區模範母親的有王美玉、張陳玉鳳、劉林英妹、楊劉月、林菊、王團圓、黃王阿蘭、葉瓊枝、陳碧蓮、羅簡阿春、林秀鑾、楊鳳玉、陳月琴、沈陳滿足、高藍碧霞、吳素貞、李陳寶珠、羅林月娥、林洪愛娥、林素金、楊淑梅、葉淑雲、黃千芳、吳秀琴、黃美靜、陳月英、黃簡碧燕等27位。

其中，林洪愛娥女士，獨力支撐家中經濟10餘年，為了一雙子女不落人後，除了一般賣衣服、養雞、當媬姆外，還曾經開了24小時的檳榔攤；10幾年來無怨無悔，只想拉拔女子成為社會有用的人，大孝顯父母。兒子林柏宏現任三峽警分局副分局長，就是以保護民眾的志業回饋母親養育之恩。

▲新北市樹林區公所模範母親林洪愛娥女士。（圖／記者郭世賢攝）

▲ 新北市模範母親林洪愛娥女士，獨力支撐家中經濟10餘年，為了一雙子女不落人後。

林洪愛娥媽媽說，以前家中經濟不好，真的很辛苦，為了賺點微薄的生活費，幾乎沒睡覺，心中只想好好的養育子女，兒子總算不負所望，警大畢業後，3年多前回到新北市服務，歷經保安警察大隊副大隊長，金山警分局副分局長，到現在三峽警分局副分局長，工作認真也深得民眾的信賴；女兒林千文2014年在國北教大中校教官年退伍後，目前和先生洪瑞堅（結構技師）經營鼎申結構技師事務所，也算是回饋親恩。

母愛一直是人類最為柔軟的力量，每年5月的星期日是全世界的媽媽節，雖遭逢新冠狀肺炎疫情，媽媽們只能含辛茹苦、堅持奉獻於子女家庭，這是台灣女性堅毅的表現，所以每位母親都應該受到表揚，身為子女的我們，更應該趁這個節日好好的對母親說，「我愛您」、「謝謝您」。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
快訊／連六天+0確診！　國內維持429案
用好市多海棉擦水龍頭「5年水垢秒發亮」　網一看反曝0元清潔神
出遊人潮湧現！「竹子湖海芋園」首亮黃燈　國5南下紫爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防疫抗疫辛苦了！　黃偉哲率義消總隊慰問消防人員辛勞

養雞擺攤賣衣賣檳榔…拉拔兒女更上一層樓　林洪愛娥獲選新北模範母親

台南市社會局攜手中國人壽推動微型保險　近8500名弱勢民眾受惠

台南大億麗緻酒店傳不敵疫情要熄燈　黃偉哲：不捨仍希望有所轉圜

五一連假拚防疫不停歇　新北環保局：強化消毒巡查守護市民健康

自動智慧回收機台嶄新登場　環保局邀請鄰里一起投瓶做環保

新北線上修持慶佛誕　母親節祈福留言贈限量「天然翡翠小佛陀」

新北平溪行動治理視訊座談　侯友宜：改善基礎建設

台南市環保局招考清潔隊臨時人員300名　5月12日起3天現場報名

這就是高利貸！苗栗男「借3萬月息6千」　沒錢償還遭圍毆砸屋　

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

防疫抗疫辛苦了！　黃偉哲率義消總隊慰問消防人員辛勞

養雞擺攤賣衣賣檳榔…拉拔兒女更上一層樓　林洪愛娥獲選新北模範母親

台南市社會局攜手中國人壽推動微型保險　近8500名弱勢民眾受惠

台南大億麗緻酒店傳不敵疫情要熄燈　黃偉哲：不捨仍希望有所轉圜

五一連假拚防疫不停歇　新北環保局：強化消毒巡查守護市民健康

自動智慧回收機台嶄新登場　環保局邀請鄰里一起投瓶做環保

新北線上修持慶佛誕　母親節祈福留言贈限量「天然翡翠小佛陀」

新北平溪行動治理視訊座談　侯友宜：改善基礎建設

台南市環保局招考清潔隊臨時人員300名　5月12日起3天現場報名

這就是高利貸！苗栗男「借3萬月息6千」　沒錢償還遭圍毆砸屋　

民眾黨團五一爭勞權　籲放寬紓困申請標準、擴大補助範圍

侯佩岑戴寶格麗經典項鍊　括弧圖紋來自羅馬地磚接縫

平鎮文化公園1死2傷崩塌意外　鄭文燦：勒令停工、釐清責任、從嚴處分

今日0確診！324人「解隔離」⋯敦睦艦隊接觸者482人已採檢

防疫抗疫辛苦了！　黃偉哲率義消總隊慰問消防人員辛勞

疫情和緩⋯有條件開放長照機構探訪！採實名制預約訪視

比台灣便宜30萬！特斯拉砍陸產Model 3售價　減配門後大動作

NBA下季可能12月開打　席爾瓦「決心本季要有總冠軍」禁止無症狀篩檢

快訊／連六天+0！今日無新增病例　國內維持429案

養雞擺攤賣衣賣檳榔…拉拔兒女更上一層樓　林洪愛娥獲選新北模範母親

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

地方熱門新聞

苗栗男借3萬月息6千　沒錢還遭圍毆

15萬片口罩2天換光！志工不忍銷毀哭了

不補助老人健保　民眾多付5千元

水情吃緊　「薑母島」民眾出入踩爛泥

台南大億麗緻酒店要熄燈黃偉哲希望有轉圜

小7店員成功阻詐新化警長表揚

台南市環保局招考清潔隊臨時人員

台南大億麗緻酒店6月30日熄燈

里警結合第三方警政　勞動節前夕對小吃部聯合稽查

突襲！享溫馨KTV警報沒響遭令停業

尖山埤江南渡假村為環保標章旅館

已婚離職員警稱單身　對女騙財色

昇恆昌和大園農會舉行特賣　買氣旺

自動智慧回收機台嶄新登場

更多熱門

相關新聞

五一連假拚防疫　新北強化消毒巡查

五一連假拚防疫　新北強化消毒巡查

新北市拚防疫不停歇，特別針對1968APP的熱門景點及「人潮儀表板」鎖定的80處容易有人潮聚集的地點，除於連假前進行強化消毒作業外，只要假期期間有人潮較多的情形，假期結束也將立即執行消毒，以守護市民健康安全。

線上慶佛誕　留言贈翡翠小佛陀

線上慶佛誕　留言贈翡翠小佛陀

新北平溪行動治理視訊座談

新北平溪行動治理視訊座談

金山海灣溫泉會館4月30日熄燈

金山海灣溫泉會館4月30日熄燈

疫情趨緩、建商轉硬！520推案量年增百億　遭曝「不利首購族」

疫情趨緩、建商轉硬！520推案量年增百億　遭曝「不利首購族」

關鍵字：

新北樹林模範母親

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

慎入！烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

金正恩將現身了！情報人士揭神隱關鍵

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面