養雞擺攤賣衣賣檳榔…拉拔兒女更上一層樓　林洪愛娥獲選新北模範母親

記者郭世賢／新北報導

時入5月漸近母親佳節，新北市樹林區公所為感恩母親無私的奉獻，樹林區2020年共有27位模範母親，然因新冠肺炎疫情，新北市政府改採取逐戶祝賀。4月30日至5月4日由區長陳奇正及各里里長等至模範母親家中祝賀，連同家人親友也一同歡慶。



▲ 新北市樹林區公所模範母親林洪愛娥女士。林洪愛娥女士（中）、女兒林千文（左1）、女兒的丈夫洪瑞堅（左2）、兒子林柏宏（左3）、樹林區長陳奇正（右1）、林洪愛娥的丈夫林澤東（右2）、南園里長李培鈺（右3）。（圖／記者郭世賢攝，以下）

樹林區長陳奇正表示，獲獎的母親每人背後都有一段偉大感人的故事，對於子女家庭社會皆有非常大的貢獻，是社會國家穩定柔軟的力量；2020年當選樹林區模範母親的有王美玉、張陳玉鳳、劉林英妹、楊劉月、林菊、王團圓、黃王阿蘭、葉瓊枝、陳碧蓮、羅簡阿春、林秀鑾、楊鳳玉、陳月琴、沈陳滿足、高藍碧霞、吳素貞、李陳寶珠、羅林月娥、林洪愛娥、林素金、楊淑梅、葉淑雲、黃千芳、吳秀琴、黃美靜、陳月英、黃簡碧燕等27位。

其中，林洪愛娥女士，獨力支撐家中經濟10餘年，為了一雙子女不落人後，除了一般賣衣服、養雞、當媬姆外，還曾經開了24小時的檳榔攤；10幾年來無怨無悔，只想拉拔女子成為社會有用的人，大孝顯父母。兒子林柏宏現任三峽警分局副分局長，就是以保護民眾的志業回饋母親養育之恩。

▲ 新北市模範母親林洪愛娥女士，獨力支撐家中經濟10餘年，為了一雙子女不落人後。

林洪愛娥媽媽說，以前家中經濟不好，真的很辛苦，為了賺點微薄的生活費，幾乎沒睡覺，心中只想好好的養育子女，兒子總算不負所望，警大畢業後，3年多前回到新北市服務，歷經保安警察大隊副大隊長，金山警分局副分局長，到現在三峽警分局副分局長，工作認真也深得民眾的信賴；女兒林千文2014年在國北教大中校教官年退伍後，目前和先生洪瑞堅（結構技師）經營鼎申結構技師事務所，也算是回饋親恩。

母愛一直是人類最為柔軟的力量，每年5月的星期日是全世界的媽媽節，雖遭逢新冠狀肺炎疫情，媽媽們只能含辛茹苦、堅持奉獻於子女家庭，這是台灣女性堅毅的表現，所以每位母親都應該受到表揚，身為子女的我們，更應該趁這個節日好好的對母親說，「我愛您」、「謝謝您」。

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