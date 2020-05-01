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全國規模最大　中市辦高中職線上教學演練46校3萬師生參與

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▲▼台中市舉辦全國規模最大高中職線上教學演練。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕到清水高中參加高中職線上教學演練，與他校學生互動。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

新冠肺炎疫情未減緩，台中市1日舉辦全國規模最大線上教學演練，46所公私立高中職同步上線，約3萬名師生參加。台中市長盧秀燕也親自到清水高中視察並參與線上學習，希望藉此確保各校「停課不停學」，也期許師生提早完成線上教學整備。

台中市教育局為加強校園防疫量能，日前公布「台中市高中職暨國中小學校同步線上視訊教學演練計畫」。整個計畫分為整備期、測試期及演練期3個階段，其中演練期又分高中職、國中及國小3個梯次。

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▲▼台中市舉辦全國規模最大高中職線上教學演練。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市舉辦全國規模最大高中職線上教學演練，盧秀燕也到場了解。（圖／台中市政府提供）

▲▼台中市舉辦全國規模最大高中職線上教學演練。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕今晚到清水高中參加高中職線上教學演練，總共有46所公私立高中職同步上線，約3萬名師生一同參與，堪稱全國規模最大。盧秀燕也與新社高工、清水高中師生視訊，互動熱絡。教育局長楊振昇、新聞局長黃國瑋、清水高中校長黃偉立、新社高中校長歐靜瑜、沙鹿高工校長黃尚煜也到現場關心。

盧秀燕表示，這次是高中職首次實際演練，也是全國最大規模線上教學平台演練。高三生因為準備考試，今日以高一高二生為主，約3萬多名師生參與，未來若疫情導致大規模停課，線上課程仍能順利舉行「有備無患、備而不用」，讓教育不中斷！

教育局長楊振昇說，46所公私立高中職主要使用視訊教學軟體為Google Meet，其次為Cisco Webex，線上教育學校分為山區、海區、屯區、中區、市政區共5區，待疫期結束後，線上教學也能成為師生多元學習方式之一。

▲▼台中市舉辦全國規模最大高中職線上教學演練。（圖／台中市政府提供）

▲學生透過線上教學視訊學習課程。（圖／台中市政府提供）

教育局說明，線上視訊教學演練計畫分為「整備期」、「測試期」及「演練期」三階段，「整備期」已於今年3月30日至4月17日舉行，培訓教師透過線上直播平台與「台中市政府教育局線上教學資源中心」制定課程，建立課業指派與師生溝通管道。「測試期」則已於4月18日至27日舉辦，確認各校師生線上視訊互動成效；「演練期」分高中職、國中及國小3梯次，國中、小線上教學演練預計5月4日、5日登場。

清水高中楊同學表示，清水高中使用Google Meet教學，老師會上傳教案學習單與含字幕的單元教學錄影檔，並透過Google Classroom指派作業、發送訊息等，即使不在教室，也可隨時預習、複習，提升學習效率。

年輕好簡單～～


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