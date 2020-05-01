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南區和平國小歡慶百年校慶　盧秀燕種下樹苗賀生日快樂

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▲▼盧秀燕出席南區和平國小百年校慶活動。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席南區和平國小百年校慶活動，祝福生日快樂。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

南區和平國小1日歡慶100年校慶，舉辦植樹活動，校方為防疫，也讓師生在教室看直播。台中市長盧秀燕親自到場祝福學校生日快樂，並種下樹苗。她表示，「教育就是百年樹人！」植樹可綠化環境，體現環境保護、永續經營，市府也已編上千萬整修和平國小，希望讓師生擁有更優質教育環境。

南區和平國小創校於1920年，今年適逢百年校慶，校方特別舉辦一系列慶祝活動。由於新冠肺炎疫情影響，校慶也首度不對外開放參觀，更讓師生再各自教室觀看直播，還在教室內跳起百歲大會操，十分特別。校方也舉行黑板創作，以「祝賀和平國小百歲生日快樂」為主題，並彙整影像放在學校的臉書。同時，現場也舉行植樹活動，市長盧秀燕、教育局長楊振昇等人也親手種下樹苗。

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▲▼盧秀燕出席南區和平國小百年校慶活動。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席校慶活動，也親自種下樹苗，並與小朋友打招呼。（圖／台中市政府提供）

▲▼盧秀燕出席南區和平國小百年校慶活動。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕致詞時表示，和平國小歷史悠久，辦學用心備受肯定，百年校慶受疫情影響，全校師生皆戴口罩，在教室內收看直播慶祝，大家一起對抗疫情，市府去年已編列1200萬元經費，補助學校改善軟硬體設備，如同今日種下的樹，實現百年樹人精神，讓學生擁有更佳學習環境。

教育局長楊振昇也說，和平國小百年校慶連結過去、現在及未來，勾勒起校友們滿心的回憶，展現和平國小傳統與活力，迎接下一個教育百年。

▲▼盧秀燕出席南區和平國小百年校慶活動。（圖／台中市政府提供）

▲和平國小師生在教室內看校慶活動直播。（圖／台中市政府提供）

校長郭盈師表示，今年校慶活動為避免師生群聚感染，落實維護全體師生健康，學校採最高防疫標準，彈性舉辦相關活動；校慶暨校友會系列活動，將視疫情狀況，另擇訂適當時間舉行，屆時歡迎大家一起來共襄盛舉。

市議員李中、邱素貞、鄭功進、羅廷瑋，以及南區區長洪峰明等人也到校慶活動現場一同共襄盛舉，立委黃國書也派代表到場參與。

年輕好簡單～～


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