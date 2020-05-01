不肯存銀行！她將855萬鈔票「埋土中」...5年後「腐爛發霉」一碰就碎

▲大量的鈔票黏在一起、腐爛發霉。（圖／百度）

圖文／CTWANT

如果你有大量的鈔票，會選擇如何保存呢？有人會存銀行、拿去投資理財，也有人不信任銀行，寧可放進保險箱。不過安徽省卻有農民異想天開，把人民幣200萬元（約台幣855萬元）放進櫃子再埋進土裡！多年過去，當他們把錢從土裡翻出來時整個傻眼，一捆一捆的鈔票已經變成「泥塊」，甚至一碰就碎！

據《淮北新聞網》報導，濉溪縣韓村一名女子，日前捧著5綑鈔票到中國農業銀行求救，行長李繼中說：「像泥塊一樣，有的都發霉了，有的還濕漉漉的。」但女子竟說家中還有數十捆這樣又髒又脆弱、似乎一碰就會碎光光的鈔票。

▲行員努力幫女子檢視鈔票。（圖／百度）

李繼中仔細詢問後，才知道箇中原因，原來女子的父母5年前做生意賺了200萬元，可是看電視新聞，覺得存在銀行，若存褶、提款卡被偷，心血就會毀於一旦，所以當時用報紙把錢捆好，放進櫃子後埋到院子的土地裡面。女子日前因急需用錢，才向父親要來這筆鉅款，沒想到拿出來一看，每張鈔票都已慘不忍睹。

銀行看到這些鈔票的慘狀，決定幫女子把200萬元鈔票逐一檢查，看看還能救回多少。「到銀行的時候已經成大捆了，我們把它分成小捆，再把它們分成單張。」李繼中說，好不容易把黏在一起的發霉、破洞鈔票一張一張分開，外圍對準之後噴上水，再用迴紋針一點一點去挑，最後放到紙上進行烘乾。

▲好不容易將鈔票一張一張分開來。（圖／百度）

經過這些手續之後，鈔票才能被測試出損失度是多是少，然後才送回人民銀行，目前預估損失約25％。報導指出，銀行員工日以繼夜的幫女子處理這些「泥塊」，還得花上半個月，才能救回剩下75％的鈔票。

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