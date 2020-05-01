36歲男子面試突猝死！「小便失禁頭趴下」...生前一句嚇壞應試官

▲男子在面試時突然趴下，隨後便失去意識。（示意圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

大陸一名36歲男子到新公司面試，在與面試官交談的過程中，頭突然往下趴，整個人一動也不動，還小便失禁，隨後便失去意識，當場所有人全都嚇壞，立刻報警緊急送醫。男子送醫時瞳孔已經放大，經過搶救後仍宣告不治。而面試官在事後心有餘悸的向醫生吐露暗黑內幕。

根據《澎派新聞》報導，男子去年到杭州一間公司應徵，提到上一份工作經常熬夜加班，導致睡眠不足，本身也患有高血壓，怕身體負荷不了才決定換工作，沒想再談話的過程中，男子突然間趴下，面試官上前一看，發現他小便失禁，立刻打電話叫救護車。面試官回憶當時狀況表示，「小伙子來面試，沒有什麼徵兆，正講的話呢，頭就突然趴下去。」

▲面試男子表示，前一份工作經常熬夜加班，因此決定跳槽。（圖／翻攝自pakutaso.com）

男子送醫時瞳孔已經放大且無心跳，搶救之後仍宣告不治。樹蘭（杭州）醫院心血管內科史宏偉醫師表示，男子可能死於「心源性猝死」，主要是由於各種心臟原因引起的突發性死亡，「發病過程非常急速突然，有冠心病、高血壓等疾病的患者是高危人群，但並不是說平時覺得挺健康的人，就不會遇到這類情況，很多人發病之前都沒有徵兆。」

史宏偉醫師提到，醫院急診兩週前有一位在工作時突發急性心肌梗塞的男子，「搶救之後病情好轉，卻說有很多工作要處理，急著要出院，我們會建議他先好好休息養病，已經發生過心肌梗塞的患者要更加注意，避免過度勞累造成心臟性猝死。