怕銀行不安全！夫婦畢生積蓄埋家中院子...「215萬蒸發」變發霉爛紙

▲安徽一對夫妻把鈔票埋在自家院子，結果發霉、破洞。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽省淮北市一對夫妻工作了一輩子，存了200萬元人民幣（約860萬元新台幣）現金，但因為擔心銀行不安全，就埋在家中院子，成為真正的「地下金庫」，最近把錢挖出後，發現鈔票已變「泥塊」，許多部分都已發霉、腐蝕。

根據新京報報導，一名村民4月初到農行濉溪韓村支行，帶了5捆發黑、破洞的50萬元（約215萬元新台幣）殘汙幣，而且這只是一小部分，家中還有10幾捆，希望銀行可以協助處理。

村民透露，這筆錢是父母的「養老金」，是當初做生意辛苦攢下的，但是怕存在銀行不安全，所以就突發奇想埋進家中院子，直到最近她才得知此事，趕緊把錢挖出來，但是鈔票都已經變形。

農行濉溪韓村支行行長李繼中表示，在銀行工作30多年，從沒有看過那麼多殘汙幣，很震驚，「殘汙幣像泥塊一樣，所有的都發霉了，還濕漉漉的」。經過銀行統計，這些現金都是100元人民幣面值，１萬元１綑，共記200綑。

銀行工作人員日以繼夜清點、整裡，已將容易清點的120萬殘汙幣整裡完畢，剩下約80萬也將在辦個內月處理完，因為鈔票黴變嚴重，有些只能兌換半額，有些甚至不到半額，估計損失率約四分之一，約250元新台幣。



