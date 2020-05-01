　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

怕銀行不安全！夫婦畢生積蓄埋家中院子...「215萬蒸發」變發霉爛紙

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲安徽一對夫妻把鈔票埋在自家院子，結果發霉、破洞。（圖／翻攝自新京報）

▲安徽一對夫妻把鈔票埋在自家院子，結果發霉、破洞。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

安徽省淮北市一對夫妻工作了一輩子，存了200萬元人民幣（約860萬元新台幣）現金，但因為擔心銀行不安全，就埋在家中院子，成為真正的「地下金庫」，最近把錢挖出後，發現鈔票已變「泥塊」，許多部分都已發霉、腐蝕。

根據新京報報導，一名村民4月初到農行濉溪韓村支行，帶了5捆發黑、破洞的50萬元（約215萬元新台幣）殘汙幣，而且這只是一小部分，家中還有10幾捆，希望銀行可以協助處理。

▲安徽一對夫妻把鈔票埋在自家院子，結果發霉、破洞。（圖／翻攝自新京報）

村民透露，這筆錢是父母的「養老金」，是當初做生意辛苦攢下的，但是怕存在銀行不安全，所以就突發奇想埋進家中院子，直到最近她才得知此事，趕緊把錢挖出來，但是鈔票都已經變形。

農行濉溪韓村支行行長李繼中表示，在銀行工作30多年，從沒有看過那麼多殘汙幣，很震驚，「殘汙幣像泥塊一樣，所有的都發霉了，還濕漉漉的」。經過銀行統計，這些現金都是100元人民幣面值，１萬元１綑，共記200綑。

銀行工作人員日以繼夜清點、整裡，已將容易清點的120萬殘汙幣整裡完畢，剩下約80萬也將在辦個內月處理完，因為鈔票黴變嚴重，有些只能兌換半額，有些甚至不到半額，估計損失率約四分之一，約250元新台幣。

▲安徽一對夫妻把鈔票埋在自家院子，結果發霉、破洞。（圖／翻攝自新京報）

ET快訊
酒國名花：愷樂是快樂小三！「包包男人都有」陷演藝危機又如何
金正恩將現身！情報人士揭「神隱原因」…有些人命不保了
舌頭看一下！　馬上分辨打噴嚏是「過敏」還是「感染新冠病毒」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

剛抗疫結束！40多名醫護領到「裁員名單」秒失業…醫院強硬聲明全網怒了

譚兵讀武／南海百年爭奪戰 「四度擊敗孫中山的男人」屢立功

多地禁辦婚宴、師生出遊列管　陸迎12年最長「五一」假期

北京故宮避疫近百天「今日開門迎客」　進宮前添了最新規矩！

怕銀行不安全！夫婦畢生積蓄埋家中院子...「215萬蒸發」變發霉爛紙

陸日增12確診「上海、黑龍江5+5」　後者剛被習近平點名！

嫌「30歲還嫁不出去」：妳女兒太兇！　大媽聽完爆氣狠揍...把人抱起來摔

世界最長！平潭跨海公鐵大橋今通車　「京台高速」只差最後一段

台87人任職中共黨政軍機構遭查　國台辦批打壓「台年輕人發展」！陸委會回應了

打開信箱突收「簽證中心」郵件　留英女孩被慘騙2100萬

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

剛抗疫結束！40多名醫護領到「裁員名單」秒失業…醫院強硬聲明全網怒了

譚兵讀武／南海百年爭奪戰 「四度擊敗孫中山的男人」屢立功

多地禁辦婚宴、師生出遊列管　陸迎12年最長「五一」假期

北京故宮避疫近百天「今日開門迎客」　進宮前添了最新規矩！

怕銀行不安全！夫婦畢生積蓄埋家中院子...「215萬蒸發」變發霉爛紙

陸日增12確診「上海、黑龍江5+5」　後者剛被習近平點名！

嫌「30歲還嫁不出去」：妳女兒太兇！　大媽聽完爆氣狠揍...把人抱起來摔

世界最長！平潭跨海公鐵大橋今通車　「京台高速」只差最後一段

台87人任職中共黨政軍機構遭查　國台辦批打壓「台年輕人發展」！陸委會回應了

打開信箱突收「簽證中心」郵件　留英女孩被慘騙2100萬

世界和平因籃球遠離毒品、監獄　再表明想接任尼克主帥

與新冠肺炎死者為伍　名人堂「老鷹」道森轉行送行者

女球迷遭界外球砸重傷永久性失能　12年後控告大聯盟

金正恩過世將引朝鮮半島動盪　韓媒評：南韓現在「外強中乾」

大樂透連槓23期等你拿！頭獎飆高至8.3億　冷熱號碼號碼報你知　

5月入主納智捷最高可享15萬元優惠　母親節賞車保養再送康乃馨

潮人都在背的「春捲包」　逛超市也變成時尚伸展台

大馬網紅「私訊搭訕羅志祥」對話曝光！　本人真的上勾…「14字熱情回應」

快訊／花蓮玉里工安意外！「沼氣氣爆」釀3傷　警消救援中

帶媽媽SPA鬆一下！「台北飯店優惠」1泊5食、下殺3折風呂票

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

31歲女連篩7次均陰性！1點細微改變」確診

港台藝人簽約政治正確　國台辦回應

川普要為新冠懲罰中國　耿爽：之前才讚賞抗疫

平潭跨海公鐵大橋通車　「京台高速」差最後一段

國台辦批民進黨打壓張經義！陸委會回應了

巨響如地震！住戶17樓飛出墜地亡　散落娃娃、國中考卷

嫌「30歲還嫁不出去」：妳女兒太兇！　大媽聽完爆氣狠揍

導盲犬「淘寶」搭車被拒　當場倒地嗚嗚痛哭

荷蘭更名「在台辦事處」　大陸外交部回應了

「女兒愛上舅舅」亂倫要結婚！親媽開告

母子3人慘遭鄰居殺害！死後還被焚燒埋沙漠

打開信箱收郵件　留英女孩被騙2100萬

他等火車「90秒快速轉脖子60次」　原因曝光下場慘了

女博主仿妝羅志祥　還原「30秒影片」

更多熱門

相關新聞

繳稅神卡懶人包！現金回饋衝破2%

繳稅神卡懶人包！現金回饋衝破2%

每年5月申報所得稅，許多人都想找出「繳稅神卡」為自己賺進回饋、享優惠。Money101金融比較平台表示，今年以信用卡繳稅不僅可以延遲到7月9日之後再入帳，部分銀行也會推出分期0利率、現金（購物金）回饋以及抽獎活動，讓每年這項報稅國民義務執行起來更減壓。

數位存款帳戶首破400萬　Richart市占奪冠

數位存款帳戶首破400萬　Richart市占奪冠

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　銀行電話接到手軟！

勞工紓困貸款10萬元今天開辦　銀行電話接到手軟！

公股行庫拚紓困業績造成排擠？顧立雄駁斥

公股行庫拚紓困業績造成排擠？顧立雄駁斥

樂天與國票金控擬成立純網銀　公平會：不禁止其結合

樂天與國票金控擬成立純網銀　公平會：不禁止其結合

關鍵字：

安徽200萬埋地下銀行發霉鈔票

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

周揚青閨密驚人背景起底！

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

忍住不上床就有300萬入袋！

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

戰火連燒5天…周揚青再發聲！

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

日媒爆中國「甲殼類病毒」疫情ing

烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

更多

最夯影音

更多
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面