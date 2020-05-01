　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

美國必須回答！　陸官媒中英雙語列新冠肺炎疫情10問

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲新冠病毒,新冠肺炎,美國。（圖／路透）

▲美國新冠肺炎確診人數破百萬。（示意圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國新冠肺炎確診人數破百萬，近期也與中國大陸就新冠病毒的議題爭論不休。對此，大陸官媒《人民日報》今（1日）以中英雙語的形式，在各大平台就疫情列舉出美國禽流感病毒改造、美軍生物實驗室及流感與新冠肺炎的相關性等10個問題，要求美政府交代清楚，還世界一個交代。

▲新冠肺炎,新冠病毒,疫情,研究,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸人民日報刊文列出10點問題，要求美國政府對疫情產生的疑問，向全世界交代清楚。（圖／達志影像／美聯社）

《人民日報》指出，美國自1月20日首例新冠病例至今的100多天，病例數從1例增至100萬例以上，成為全球新冠確診和死亡病例最多的國家。一些美國政客不把精力用在抗疫上，而是忙著造謠抹黑、到處「甩鍋」，不僅無法轉嫁責任，反而進一步暴露出美國疫情防控中的重重疑點，「關於疫情的這10個問號，美國政府有責任有義務回答清楚，給全世界一個交代。」

《人民日報》新冠肺炎疫情10點提問全文：

1.禽流感病毒改造去年突然重啓，之後無聲無息，為什麼？

據美國《科學》雜誌網站去年2月披露，美國政府機構已「悄悄」批准曾引發巨大爭議的禽流感病毒改造實驗，這類被認為「危險」的實驗在被禁多年後將很快重啓。相關實驗可將H5N1禽流感病毒改造得易於在哺乳動物間傳播，被認為可能帶來人際傳播風險。「美國為何在相關實驗被暫停4年多後重啓這類危險實驗？又為何不見披露進展？」

2.美軍生物實驗室一度關閉停產，真相是什麼？

「全球生物防禦」（globalbiodefence）網站近日報導，位於馬里蘭州迪特里克堡的美國陸軍傳染病醫學研究所（USAMRIID）已經全面恢復運行。美國疾病控制與預防中心（CDC）於去年7月，正式向該研究所發出「停產令」，要求其停止進行「特定生物製劑與毒素」研究。白宮請願網站今年3月，出現一條特殊的請願帖，要求美國政府公佈去年7月「關閉」該實驗室的真正原因。「USAMRIID神秘『關閉』和迅速重啓引人關注，針對白宮請願網站請願帖上的要求，美國作何回應？」

3.去年傳染病演習情景今年真實上演，真的只是巧合？

《紐約時報》今年3月披露的一份美國官方秘密文件顯示，美國衛服部（HHS）發起並組織一場代號為「赤色傳染」（Crimson Contagion）的推演，演習以中國最早出現病毒為模擬情景，時間訂於2019年1月至8月16日舉行。美國多個機構於2019年10月又組織了一次代號為「Event 201」的全球流行病演習。演練中的模型假設一種名為CAPS的冠狀病毒，比SARS致命，又如感冒輕易傳播，卻未開發出疫苗，能迅速傳播促成全球大流行。「美國去年進行的傳染病演習的設定與現實的吻合度如此之高是否只是巧合？既然有演練在前，新冠疫情發生後美國為何沒有給予足夠的關注和重視，宣稱『尚在掌握之中』？」

4.提前預測疫情大流行又無視警告情報，為什麼？

美國廣播公司（ABC）今年4月報導，有內部消息稱，早在2019年11月下旬，美國情報官員就曾多次向國防情報局、五角大樓和白宮警告，一場傳染病正在席捲中國武漢地區。美國國家醫學情報中心（NCMI）去年11月出具了一份詳細闡述病毒大流行情況的報告，也就是後來被確認的新型冠狀病毒肺炎「COVID-19」，有分析人士認為武漢疫情爆發可能會演變成一場災難性事件。據美國《華盛頓郵報》網站報導稱，在年初的2個多月時間裡，川普獲得了美國情報機構發出的關於新冠病毒的密集警告，「美國政府為何一直拖到3月13日才宣佈進入『國家緊急狀態』？」

5.有多少流感患者感染的其實是新冠肺炎，能不能說清楚？

日本朝日電視台今年2月21日報導的「美國1.4萬名因流感致死的人中部分可能死於新冠肺炎」掀起熱議。美疾控中心2月底發佈的報告顯示，今冬流感季美國估計已有至少3200萬人確診流感。美國疾控中心主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）3月11日在美國眾議院親口承認，美國確實有一些「流感」死者實際感染的可能是新冠肺炎。「美國流感感染者中，到底有多少新冠病例？美國有沒有借流感來掩蓋新冠肺炎的情況？美國何時才能公開美國流感病毒樣本及基因序列訊息，或者允許世衛組織或聯合國派遣專家採樣分析？」

6.新冠病毒到底什麼時候在美國出現？社區傳播是否早已開始？

美國加州聖塔克拉拉郡政府公共衛生部門4月下旬公佈的最新檢測報告顯示，早在2月6日當地就有人死於新冠肺炎，這比美國此前公佈的首例新冠死亡病例出現時間提前了20多天。《洛杉磯時報》報道，聖塔克拉拉郡的衛生官員科迪表示，這些新發現的死亡病例說明，當時「已經有相當程度的社區傳播」。聖塔克拉拉郡長史密斯表示，這表明新冠病毒早在1月，甚至更早就已經開始在加州傳播，此外，加州州長紐森已宣佈將對去年12月以來疑似新冠死亡病例進行屍檢。「新冠病毒到底什麼時候在美國出現？美國新冠疫情在社區的傳播是否早已開始？」

7.全球首個啓動新冠疫苗人體試驗，這麼快是怎麼拿到毒株的？

《華爾街日報》報導，美國國立衛生研究院（National Institutes of Health）3月16日稱，生物科技公司Moderna Inc. （MRNA）針對新型冠狀病毒的試驗性疫苗已開始首次人體測試。對於全球首次針對新型冠狀病毒的疫苗人體試驗在美國啓動一事，專家表示，美國這一針實在太快了，除非很早就開始進行試驗，更早的拿到了病毒株。「美國疫苗人體試驗為何進行得如此之快？美國是什麼時候通過什麼方式獲得的毒株？」

8.政府說疫情不嚴重，官員卻在狂拋股票，為什麼？

《華盛頓郵報》報導，大約在新冠肺炎疫情引發美股暴跌前一周，美國國會參議院情報委員會主席伯爾密集出售了自己和夫人持有的33檔股票，估價在62.8萬美元到172萬美元之間。「為什麼2月中旬美國政府對本國新冠肺炎疫情輕描淡寫，而參議院情報委員會的多位官員卻在那時拋售價值上百萬的股票？難道政客們竟然一邊利用內幕交易售賣股票，一邊對公眾隱瞞疫情？」

9.不許美國專家學者隨意公開談論新冠病毒，是想幹什麼？

美國《紐約時報》報導，在由副總統彭斯領導美國防疫工作後，白宮於當地時間2月27日開始，加強了對新冠病毒信息「發聲」的控制。包括美國國立衛生研究院（NIH）過敏和傳染病研究所（NIAID）主任、美國疾控中心（CDC）頂級傳染病專家福西（Anthony S. Fauci）在內的眾多科學家和政府衛生官員被要求，只有與美國副總統辦公室協調商議後，才能發聲明或公開露面談論新冠病毒的相關話題。「為什麼號稱言論自由的美國不允許專家學者自由公開討論新冠病毒？是想隱瞞什麼還是在害怕什麼？」

10.海外生物實驗室到底在做什麼研究，為什麼從不向外界透露？

《俄羅斯衛星通訊社》日前報導，俄羅斯國家杜馬國際事務委員會副主席波克隆斯卡婭提議核查世界各地美國生物實驗室的合法性。俄羅斯外交部發言人此前就美國在前蘇聯國家建立生物實驗室表達關切。俄羅斯內政、外交和國防領域專家格里高利·特羅菲姆丘克表示，美國這些生物實驗室所從事的工作從不向外界透露，並且這些實驗室引發了大量的問題，在實驗室所在地就曾爆發過大範圍的麻疹等危險的傳染類疾病。「美國建立的這些生物實驗室到底在進行什麼研究？美國為何對這些生物實驗室的功能、用途、安全係數等三緘其口？」
 

ET快訊
才上工第二天被活埋…他見愛妻滿身泥巴淚崩：來不及辦勞健保就走
快訊／夏如芝當媽了！　懷孕4個月女兒高挺鼻曝光
恐怖慎入！烏克蘭女子全裸逛街　手中拿一顆少女斷頭
iPhone12新機售價最新爆料！　2萬元有找
快訊／殺警案判無罪　蔡英文：支持檢方依法上訴
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

街友當街自燃「火海中掙扎成焦屍」　路人全冷漠圍觀死亡直播…無人上前救援！

疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

美國必須回答！　陸官媒中英雙語列新冠肺炎疫情10問

2員工拒絕加班「被判賠7.6萬給老闆」　法官神解釋戰翻...氣死一票網友！

交換人生28年！捐肝救子才知「非親生」　母跨越500公里尋兒

剛抗疫結束！40多名醫護領到「裁員名單」秒失業…醫院強硬聲明全網怒了

譚兵讀武／南海百年爭奪戰 「四度擊敗孫中山的男人」屢立功

多地禁辦婚宴、師生出遊列管　陸迎12年最長「五一」假期

北京故宮避疫近百天「今日開門迎客」　進宮前添了最新規矩！

怕銀行不安全！夫婦畢生積蓄埋家中院子...「215萬蒸發」變發霉爛紙

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

雲科大浪犬「吊掛陽台」亡　虎科生辯：懲罰牠不小心致死

公車上「脫口罩抬槓」司機勸不聽 老婦怒罵三字經、持傘襲警遭逮捕

陸元琪女兒遭男師「偷拍扯傷」不敢上學　兒子考上大學報喜？...聯絡不上爸爸袁惟仁

在家DIY約900台幣米其林「炸空氣」 他咬下：外皮酥脆、芬芳瀰漫在嘴中

易烊千璽溫暖嗓《後來》好治癒　直播唱《你曾是少年》送給職場年輕人

街友當街自燃「火海中掙扎成焦屍」　路人全冷漠圍觀死亡直播…無人上前救援！

疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

美國必須回答！　陸官媒中英雙語列新冠肺炎疫情10問

2員工拒絕加班「被判賠7.6萬給老闆」　法官神解釋戰翻...氣死一票網友！

交換人生28年！捐肝救子才知「非親生」　母跨越500公里尋兒

剛抗疫結束！40多名醫護領到「裁員名單」秒失業…醫院強硬聲明全網怒了

譚兵讀武／南海百年爭奪戰 「四度擊敗孫中山的男人」屢立功

多地禁辦婚宴、師生出遊列管　陸迎12年最長「五一」假期

北京故宮避疫近百天「今日開門迎客」　進宮前添了最新規矩！

怕銀行不安全！夫婦畢生積蓄埋家中院子...「215萬蒸發」變發霉爛紙

宿舍清喉嚨！隔天一看尷尬了「癢都不敢出聲」　網卻羨慕炸：根本天使

街友當街自燃「火海中掙扎成焦屍」　路人全冷漠圍觀死亡直播…無人上前救援！

工研院助攻北醫科技防疫　打造「零接觸式防疫科技平台」

看準花蓮房價會跌！他預估「15年後再買」可省12萬…網揪盲點：機能會更差

澳媒：陳時中投書發聲後　澳洲支持台灣「重返WHO」！

疫情後陸網友最想去這！　武漢力壓北京、上海奪魁

SBL／年度頒獎典禮登場　蔣淯安挑戰史上第4人雙料MVP

吳景欽／精神障礙者可否判死刑

報稅季到！　專家手把手教4大房屋相關節稅技巧

補助因疫情卡關...陳瑩力促原民假牙補助「回溯至今年1月1日」

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

大陸熱門新聞

31歲女連篩7次均陰性！1點細微改變」確診

港台藝人簽約政治正確　國台辦回應

平潭跨海公鐵大橋通車　「京台高速」差最後一段

川普要為新冠懲罰中國　耿爽：之前才讚賞抗疫

國台辦批民進黨打壓張經義！陸委會回應了

嫌「30歲還嫁不出去」：妳女兒太兇！　大媽聽完爆氣狠揍

巨響如地震！住戶17樓飛出墜地亡　散落娃娃、國中考卷

導盲犬「淘寶」搭車被拒　當場倒地嗚嗚痛哭

荷蘭更名「在台辦事處」　大陸外交部回應了

怕銀行不安全！夫婦埋院子「215萬蒸發」變發霉爛紙

「女兒愛上舅舅」亂倫要結婚！親媽開告

母子3人慘遭鄰居殺害！死後還被焚燒埋沙漠

40多名抗疫醫護被裁員　還要寫自願辭職書

他等火車「90秒快速轉脖子60次」　原因曝光下場慘了

更多熱門

相關新聞

災前都合格、災後17家業者遭停業　北市：普查、抽查強度不同

災前都合格、災後17家業者遭停業　北市：普查、抽查強度不同

錢櫃大火奪走6條性命，外界放大檢視台北市的公安問題；在意外發生前，北市業者消防安檢合格率100%，但火災發生後，68家封閉型場所受檢業者，已有17家違規被停業，不合格率逼近4成，讓外界質疑是否過去都是放水。對此，副市長黃珊珊說，過去都是採「抽查」，但這次變成嚴格的「普查」，未來市府不排除每次都用「強度高」的方式檢視。

「3分鐘防疫加油片」激出熱淚：我們終將再次擁抱

「3分鐘防疫加油片」激出熱淚：我們終將再次擁抱

打1999問紓困竟被轉勞動部　黃珊珊：感到詫異

打1999問紓困竟被轉勞動部　黃珊珊：感到詫異

雙鐵「類梅花座」上路⋯華航跟進

雙鐵「類梅花座」上路⋯華航跟進

錯換28年　母捐肝救子才知非親生

錯換28年　母捐肝救子才知非親生

關鍵字：

新冠肺炎新型冠狀病毒美國大陸實驗室流感

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

周揚青閨密驚人背景起底！

即／俄羅斯總理確診　染新冠病毒

焦凡凡爆退出「反骨」！同框酷炫哽咽：吵架了

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

KID疾戀「小許維恩」！女友上圍超兇

忍住不上床就有300萬入袋！

周揚青首露臉：我好像瘦了！毀滅分手羅志祥7天曬甜笑

酒國名花：愷樂就是個快樂小三！

鎮停車場工地坍塌　清晨發現女工身影

見過李承翰父母　精神科醫師：他們很可憐

女模「側露內褲」踩場喝喜酒！

排自動洗車見露Bra妹　網暴動排隊

5G iPhone12新機售價最新爆料！　5.4吋版2萬元有找

烏克蘭女全裸逛街　手裡拿著人頭

買嵜吐司拿到120個果醬　一攤收據傻了

更多

最夯影音

更多
大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」

大根曝羅志祥現況　聽聞小豬桃色新聞爆出「嚇一跳」
喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

喵星人大戰鱷魚！遊客喊：黑貓小心 一招「如來神掌」敵人嚇到張嘴逃亡

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

出現魚線將事業有成、想幸福看食指 10條最讚手相線！網：想每條都有...

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

神隊友顧小孩！家中秒變嗨夜店　超辣小台妹「搖咧」媽：笑到內傷

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

劉品言揪3女露營...楊謹華不認老！　宋芸樺夏于喬姊妹臉：長大歪掉惹XD

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面