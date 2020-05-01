韓市府杯葛罷韓？投票所「越借越少」 中選會公布完整洽借狀況





▲高雄市長韓國瑜面臨罷韓危機。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

罷韓投票6月6日要登場，不過，過程中卻是狀況連連，甚至傳出韓市府以防疫為名阻撓學校借場地作為投開票場所。中選會1日表示，4月22日高市選委會彙整回報的投票所原為1513所，到了30日卻變成1182所，出現「越借越少」情況。中選會為讓市民方便查詢戶籍地投票所，在網站上公布相關地圖洽借狀況。

中選會1日表示，為了讓高雄市民瞭解市長罷免案選務進度，結合Google地圖公開高雄市各區、各里的投票所洽借情形，方便市民查詢戶籍地投票所已完成洽借情形。此次罷免案共需設置1823所投票所，將於5日確認投票所設置地點，5月11日公告投票所設置地點。

中選會指出，依據高雄市選舉委員會彙整高雄市各區公所洽借進度，在4月22日第1次回報時完成洽借的所數為1,513所，4月27日第2次回報時完成洽借所數為1,367所，減少146所，4月30日第3次回報完成洽借所數1,182所，又減少185所。

中選會強調，為利高雄市民查詢瞭解市長罷免案投票所洽借進度，公開高雄市各區、各里投票所洽借情形。為讓高雄市民知悉市長罷免案投開票所設置狀況，已將資料公布於網站提供查詢。

事實上，之所以會出現投票所「越借越少」的情形，主因是高雄市政府教育局以防疫為名限制1間學校只能出借1至2所場地。中選會4月30日新聞稿指出，高市府民政局限制以公家機關、團體、單位為限，勢將導致投票所數大幅減少，造成每一投票所的投票人數增加，民眾排隊等候的時間也會隨之增加，嚴重影響選民投票之便利性，並延宕投開票作業。

中選會呼籲高雄市政府教育局、民政局，「配合高雄市選舉委員會，切勿阻撓選務工作之進行，妨礙人民正當行使罷免權。」