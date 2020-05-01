被指李佳芬下指導棋！韓國瑜怒轟「缺德」　反擊罷韓：你們忘不了權力甜美滋味

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜罷免投票於6月6日將要舉行，不過Wecare高雄卻指出，韓國瑜太太李佳芬暗中下指導棋，想到如果藉由疫情嚴峻，學校不願意出借做投票所，那不就等於無法辦理選務，而且又不會被捉住小辮子。對此，韓國瑜1日不滿回應，我們很清楚罷免團體一直在罷免，因為你們心中忘記不了權力甜美的滋味，你們希望重新奪回權力，這滋味對你們來講很甜美，他說：「我再一次呼籲不要攻擊到韓國瑜的家人，這不光是抹黑造謠，還缺德。」

Wecare高雄指出，韓國瑜太太李佳芬想到，如果藉由疫情嚴峻，學校不願意出借做投票所，那不就等於無法辦理選務，而且又不會被捉住小辮子。李佳芬馬上找來子弟兵吳榕峯，要他暗中要求所有學校先不要同意出借給選委會。另外，李佳芬找來另一大將民政局長曹桓榮，要他交代區長，商借學校時迴避消毒工作， 甚至要求學校自己消毒，剛進行完區長大調動的區長們，誰敢不從，果然很快的，所有學校358所全部不簽署同意書。所有學校不配合，一千八百多個投開票所，直接少了932個。

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，高雄市長韓國瑜1日被問到此問題時，聽到媒體詢問是否李佳芬施壓民政及教育局，韓國瑜罕見停下腳步回應罷免議題，並且語帶不滿地表示：「罷免團體這段時間的罷免行動，我都沒有說話一句話，我就專心拚市政，做好防疫工作，罷免團體怎麼講，我做我份內工作，為高雄市民打拼。」

韓國瑜略帶怒氣說：「但是現在罷免團體講到我太太佳芬姊，打電話給教育局跟民政局，我想請問這些罷免團體自己有沒有爸爸媽媽有沒有兄姊妹，有沒有老婆孩子，你講到我的家人幹什麼，我們很清楚罷免團體一直再罷免罷免罷免，因為你們心中忘記不了權力甜美的滋味，我很清楚，你們就認真，你們認真用力去罷，我沒有意見，最終裁判是高雄市民，罷免團體動不動指責我的家人，我的太太李佳芬哪裡有管過高雄事情，為什麼要這樣做呢？罷免團體根據你們的理想，做你們的事，但高雄市民看得很清楚，你們希望重新奪回權力，滋味對你們來講很甜美。」

他說：「我們的團隊幫人民打拼，高雄市民6月6日會做聰明決定，我再一次呼籲不要攻擊到韓國瑜的家人，這不光是抹黑造謠，還缺德，我鄭重呼籲，我一樣市政優先防疫第一，6月6日讓市民決定，市府團隊的留或去。」

時間對我們來說完全沒用！

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