韓國瑜「防疫」為名卡罷韓？李進勇2日親督導「防疫演練」





▲韓市府遭外界質疑「卡罷韓」動作頻頻。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

罷韓投票6月6日要登場，不過，過程中卻是狀況連連，甚至傳出韓市府以防疫為名阻撓學校借場地作為投開票場所。中選會指出，22日高市選委會彙整回報的投票所原為1513所，到了30日卻變成1182所，出現「越借越少」情況。為兼顧罷韓投票及防疫安全，中選會主委李進勇預計2日親自前往高雄督導「防疫演練」。

罷韓案預計6月6日舉行投票，中選會1日透過新聞稿表示，選務規模龐大，又因應全球新冠肺炎疫情，為維護國人健康，高雄市選舉委員會特地在2日於十全國小，舉辦投開票所防疫演練說明會，中選會主委李進勇將前往督導，現場將透過實地演練方式，說明各投開票所場地消毒、布置、投票人及選務人員安全防護及投票流程防疫措施等。

中選會表示，在政府各部門投入大量資源，以超前部署防堵疫情，並在全體國人配合下，目前新冠肺炎疫情日趨緩和。中選會自2月開始，採取高規格辦理選務防疫措施，配合中央疫情指揮中心的相關指引，訂定「公職人員補選因應『嚴重特殊傳染性肺炎』措施建議」，並適時滾動修正，至今已4度函請直轄市、縣(市)選舉委員會配合辦理，也已經舉辦30場的地方公職人員補選，累積相當多的防疫經驗，深獲各界肯定，有信心面對即將舉行的罷免投票。

中選會進一步說明，4月17日已邀集高雄市政府民政、衛生、警政等相關單位會商訂定本次罷免案防疫計畫。高雄市政府副市長兼選舉委員會主任委員陳雄文在4月25日視察高雄市三民區港西里里長補選時，對於補選防疫措施表示肯定。2日特地舉辦投開票所防疫演練說明會，就是要讓各界更加瞭解選務防疫工作重點，也讓投票人可以安心來投票，各級機關及學校也可以放心出借場地設置投票所。

中選會說，選舉、罷免是憲法賦予人民的基本權利，又依地方制度法第18條規定，直轄市公職人員選舉、罷免之實施，為直轄市自治事項，本次辦理高雄市第3屆市長罷免案投票，攸關人民的投票權益與健康安全，因此選務機關將與高雄市政府通力合作，辦好各項選務及防疫工作。

針對高雄市選委會在洽借投開票所進度未如預期，中選會已請高雄市選委會妥為向外界說明釐清疑慮，也請高雄市政府民政局、教育局督促所屬機關、各級學校提供場地作為投開票所設置地點，以利投開票作業順利進行。