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港台藝人需簽約「保證10年內政治正確」 　國台辦回應了

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▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲有消息傳出，大陸有關方面要求港台藝人「表態愛國」，保證10年內「政治正確」。（圖／路透）

記者任以芳／台北—北京連線報導

外傳大陸官方要求港台藝人表態「愛國」，簽約時保證10年內政治正確，否則影音平台及影視公司不得聘用。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日回應，相關說法純屬捏造。但她也強調，「不允許少數人一面在大陸賺錢，另一面卻支持台獨分裂活動，不希望兩岸影視交流健康發展遭到『台獨』勢力政治污染。」

針對港媒報導，陸委會副主委陳明祺30日下午先表示，陸委會沒有拿到相關合約說明，但仍呼籲陸方不要一直把「黨意」加在藝人身上，要求簽署所謂的十年條款。

他表示，如果傳言屬實，也說明了台灣跟大陸的環境的不一樣，台灣仍是屬於自由創作的環境，「我們也呼籲大陸可以尊重創作，以及表演自由，給予台灣過去發展的演藝人員一個更好的空間，希望所謂的十年條款不是真的。」

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

 ▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

而在例行記者會結束後，國台辦隨即透過新聞稿回應。發言人朱鳳蓮先澄清有關說法純屬捏造，大陸一貫積極支持兩岸影視交流。但她也提到，「我們不允許少數人一面在大陸賺錢，另一面卻支持台獨分裂活動，不希望兩岸影視交流健康發展遭到『台獨』勢力政治污染。」

朱鳳蓮進一步指出，「民進黨政府和一小撮台獨勢力不斷在兩岸影視交流領域散布假消息，製造謊言，目的是破壞兩岸交流，蓄意製造同胞間的矛盾和隔閡。」

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